النسخة السادسة من معرض «ديكوبيلد» 20-23 أكتوبر المقبل

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن موعد تنظيم الدورة السادسة من «ديكوبيلد» حيث ستقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 23 أكتوبر 2022. جاء الإعلان خلال تكريم الرعاة والداعمين والمشاركين بمعرض «الديكور والتصميم ومواد البناء ديكوبيلد 2021» في دورته الخامسة.

وذلك تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في تعزيز نجاح المعرض الذي شهد مشاركة هي الأضخم منذ انطلاقه، والتي ضمت أكثر من 80 جهة من القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب استقطابه لآلاف من المواطنين والمهتمين والزوار.

أقيم حفل التكريم الرسمي في «فندق ميلينيوم المطار» بدبي مؤخراً بحضور المهندس محمد أحمد بورحيمة مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وممثلين عن الجهات الراعية والداعمة والعارضين المشاركين في المعرض وحشد من الإعلاميين.

وتقدم المهندس محمد بورحيمة بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعم سموهما اللامحدود للمؤسسة وتوجيهاتهما التي تسترشد بها المؤسسة للارتقاء بمستوى أدائها وخدماتها واهتمامها بمحور الإسكان كأولوية، بهدف توفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسر المواطنة، والارتقاء بجودة حياتهم، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، وهو أهم ما تضمنته أهداف خطة دبي الحضرية 2040.

كما أعرب بورحيمة عن شكر المؤسسة لشركاء الدورة الخامسة من «ديكوبيلد» من رعاة وداعمين وكافة العارضين ووسائل الإعلام، مثمناً مساهمتهم الفاعلة في إنجاح «ديكوبيلد»، والتي تمثلت بتمكن الحدث من استقطاب المزيد من العارضين بزيادة 45.45% عن الدورة السابقة، وبمضاعفة أعداد الزوار والمهتمين، وكذلك تحقيق مستهدفاته وأهدافه، معرباً عن أمله بأن يتواصل تعاون جميع شركاء النجاح في دورات المعرض المقبلة.

وكرّم مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي خلال الحفل الذي تخلله عرض فيلم قصير عن المعرض، الرعاة الرسميين للمعرض وهم برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبلدية دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبلدية الشارقة، ودائرة الإسكان في الشارقة.

وجمعية المهندسين في الدولة بالإضافة إلى الرعاة الإعلاميين للمعرض وهم مؤسسة دبي للإعلام وشركة أبوظبي للإعلام إلى جانب الشركاء الإستراتيجيين للمعرض وهم الكيدرا للتصميم الداخلي والأيوبي للتقنيات وبلانكو للتصميم الداخلي ومستضيف وداعم الحدث مركز دبي التجاري العالمي والعديد من الجهات الداعمة الأخرى، إضافةً إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد ممثلو الشركات المشاركة في النسخة الخامسة حرصهم على حجز منصاتهم للمشاركة في النسخة السادسة من الحدث، نظراً للنجاح الذي حققه ديكوبيلد 2021 وحجم الإقبال الذي شهده.

وأقيمت الدورة الخامسة خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر 2021، وشهدت إبرام عدد كبير من العقود والأعمال التجارية، وحازت رضا العارضين والزوار وأقيمت على مساحة 4 آلاف متر مربع، لكبرى الشركات المتخصصة في مجال مواد البناء والمقاولات والديكور والإستشارات الهندسية والتصميم الداخلي والمعماري والبنوك ومؤسسات التمويل العقاري، ونخبة من أهم شركات الأثاث والمصاعد والإضاءة وخدمات البيوت الذكية.

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