"الموارد البشرية والتوطين" تشكل لجنة خاصة لتظلمات أصحاب العمل والعمال

المصدر: وام

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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قرارا بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من طرفي علاقة العمل التعاقدية بخصوص القرارات الصادرة عن الوزارة بحق أي منهما.

يأتي ذلك تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وبما يؤكد على مبدأ النزاهة والشفافية في التعامل مع أصحاب العمل والعمال وتوفير قناة خاصة لسماع صوتيهما حيال القرارات المتخذة من الوزارة والمتعلقة بأي طرف منهما لا سيما من حيث التظلم من قرار رفض تصريح العمل والغرامات الإدارية ووقف المنشأة والتظلم من حظر منح تصريح عمل للعامل وغيرها من القرارات.

وحدد القرار الوزاري مدة 30 يوما لتقديم طلب التظلم تحسب من تاريخ علم المتظلم بالقرار الصادر عن الوزارة بحقه على أن يكون الطلب مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له.

ومن المقرر أن يتم البت في طلب التظلم خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمه وإخطار مقدم طلب التظلم والوحدات التنظيمية في الوزارة بقراراتها لاتخاذ اللازم بشأنه.

يذكر أن تقديم التظلمات يكون من خلال الموقع الالكتروني للوزارة mohre.gov.ae أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة المتوافر في متجري أبل ستور وجوجل بلاي حيث سيتم اشعار صاحب طلب التظلم بالنتيجة فور الانتهاء من النظر في الطلب من قبل اللجنة.

ويمكن لصاحب الطلب متابعة طلبه بالدخول الى خدمة الاستعلام في الموقع الالكتروني للوزارة او من خلال تطبيقها الذكي او عبر مركز الاتصال 80060 .

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