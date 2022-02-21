ثاني الزيودي: لا نية لفرض ضريبة على الدخل في الإمارات حالياً

المصدر: د ب أ

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات لا تعتزم فرض ضريبة على الدخل في الوقت الحالي، وذلك بعد أسابيع من إعلان الدولة استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال.

وقال الزيودي، في مقابلة مع "تلفزيون بلومبرج" اليوم الاثنين: "الأمر ليس مطروحا حاليا على الطاولة على الإطلاق".

وكانت وزارة المالية الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال، حيث ستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتبارا من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023، وذلك في مسعى لمواكبة أحدث المعايير الدولية.

وقال الزيودي إن الأعمال تلقت فرض الضريبة الجديدة "بطريقة إيجابية"، موضحا أن الضريبة الجديدة ستحل محل معظم الرسوم التي يتعين على الشركات دفعها حاليا.

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