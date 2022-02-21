«أديا» يُراهن على الخبراء في الفوز بالاستثمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت «فاينينشال تايمز» أن جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» بدأ يتجه صوب تعيين خبراء مُتخصصين في مختلف المجالات العلمية لمساعدته في الفوز بأفضل الصفقات الاستثمارية.

ونشرت الصحيفة أمس تقريراً عن حرص «أديا» إلى تعيين العلماء ضمن فريق العمل لديه، موضحاً أن المقر الرئيس للجهاز في أبوظبي يضم عدداً ليس بالقليل من أساتذة الجامعات، والعلماء والخبراء وأصحاب التخصصات العلمية موضحاً أن هؤلاء ينتمون إلى فريق جديد تماماً ضمن موظفي «أديا» يجاوز 50 أكاديمياً وعالماً لدعم أنشطة ثالث أكبر صندوق استثمار سيادي في العالم.

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