غرفة الفجيرة تبحث سبل التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سرور حمد الزوهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أهمية تضافر جهود الدول العربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وخلق تكتل اقتصادي عربي موحد لتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية والتكتلات الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال لقائه كلاً من السفير محمد أحمد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية يرافقه أحمد آل سودين رئيس الاتحاد العربي للتطوير العقاري والصناعي وبحضور سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الغرفة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية في كل ما من شأنه خدمة مصالح الدول العربية بوجه عام وخدمة مجتمع الأعمال في إمارة الفجيرة.

وثمّن سلطان الهنداسي التعاون القائم بين الغرفة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مشيراً إلى أنه تم تنظيم مؤتمرات مشتركة حول التطوير العقاري والصناعي والأمن الغذائي خلال الأعوام القليلة الماضية.

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