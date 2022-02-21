«كارتر أند وايت» الإماراتية تتوسع في «دبي هاربر»

المصدر: دبي – البيان

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افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، أحدث متاجر شركة «كارتر أند وايت» الإماراتية المتخصصة ببيع مستلزمات وإكسسوارات اليخوت، وذلك في «دبي هاربر» في مدينة دبي.

وقام سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم بجولة في المتجر الجديد برفقة مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للعلامات الفاخرة، وعدد من رجال الأعمال وكبار الشخصيات والحضور.

ويأتي افتتاح المتجر الثاني والجديد لعلامة «كارتر أند وايت» الإماراتية ضمن سلسلة من المتاجر التي تعتزم المجموعة افتتاحها داخل الدولة خلال الفترة المقبلة، مع خطط للتوسع في عدد من العواصم العالمية.

ويضم المتجر الجديد مجموعة من أحدث مستلزمات وإكسسوارات اليخوت المتنوعة، والتي ستحظى باهتمام ملاك ومستخدمي اليخوت في دبي والدولة.

وقال مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للعلامات الفاخرة: «يسعدنا افتتاح المتجر الثاني لعلامة «كارتر أند وايت» الإماراتية، حيث يختص هذا المتجر بعرض وبيع مستلزمات وإكسسوارات اليخوت في «دبي هاربر» التي تحتضن أهم وأفخم اليخوت، حيث نرغب بأن نكون الأقرب إلى عملائنا ومستخدمي علامتنا التجارية، التي نجحت في أن تحقق التوسع المحلي والإقليمي والعالمي، وذلك بفضل الجودة العالية والنوعية المميزة لمنتجاتنا».

وأعرب السركال عن سعادته وفخره بتعزيز مكانة العلامات التجارية الإماراتية، التي تمكنت من أن تشق طريقها في ظل المنافسة الكبيرة بالسوق التجاري، حيث نجحت علامة «كارتر آند وايت» في الاستحواذ على ثقة واهتمام المستهلكين، وتقديم منتجاتها الفاخرة بأسعار تنافسية ومناسبة.

وأضاف السركال: «وعقب افتتاح ثاني فروع «كارتر آند وايت» في دبي، فإننا ماضون بخطط التوسع في الإمارات ودول المنطقة إلى جانب التواجد في عدد من العواصم الأوروبية والولايات المتحدة والصين».

وأشار إلى أن المجموعة العربية للعلامات الفاخرة تعتزم المشاركة في عدد من المعارض التجارية، التي تعنى بالأزياء واليخوت والطيران والضيافة لاستعراض منتجات «كارتر آند وايت» الفاخرة، سواء المعارض التي تقام داخل الدولة أو في فرنسا وأوروبا واليابان والصين وغيرها.

وجرى وضع استراتيجية مدروسة لتطوير هذه العلامة الإماراتية المتميزة، وبحث وجودها في أسواق الدولة، وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعواصم العالمية، بما يحق لها النمو والتوسع والانتشار.

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