«لاكجوري إكسبلوررز» تتوقع نمو تأجير عقارات العطلات الفاخرة بدبي 2022

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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توقع محمد سلطان، الرئيس التنفيذي في «لاكجوري إكسبلوررز كولكشن» ومقرها دبي، استمرار نمو سوق تأجير عقارات العطلات الفاخرة في دبي خلال 2022، وذلك بعد أن شهد هذا السوق نمواً قوياً خلال النصف الثاني من 2020 و2021، موضحاً أن الإدارة الاستثنائية لأزمة كورونا كان لها الدور الأكبر في استقطاب رؤوس أموال كبيرة إلى دبي، وهو ما دفع الطلب على سوق بيوت العطلات الفاخرة في دبي بشكل ملحوظ وذلك للإقامة لفترات مؤقتة أو ممتدة.

وأضاف سلطان في تصريحات خاصة لـ«البيان» أنه على الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة عن النمو إلا أن الدراسات تجمع على نمو هذا القطاع بشكل كبير خلال أزمة كورونا بدبي، حيث تمكنت دبي والإمارات عموماً خلال أزمة كورونا من أن تكون وجهة عالمية للمشاهير والرياضيين وكبار الشخصيات والعائلات للسياحة أو الإقامة، وذلك بفضل إدارة الحكومة للأزمة بحكمة ومرونة بالتزامن مع تطبيق إجراءات صحية هي من الأفضل عالمياً. كذلك لاحظنا أن بعض الشركات قامت بنقل موظفيها بالكامل إلى دبي ليقيموا ضمن مبنى واحد في عدة طوابق. وقد حققنا منذ تأسيسنا في يوليو 2020 معدل إشغال بنسبة 95% في الشقق والفلل الفاخرة.

وكشف سلطان أن الشركة المتخصصة بتأجير البيوت الفاخرة المخصصة للإقامة في فترات العطلة التي تأسست في يوليو 2020 ستوسع حضورها خارج الإمارات للمرة الأولى، من خلال إطلاق خمس وحدات راقية للإيجار في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية مطلع الشهر المقبل.

وأضاف سلطان: تبذل حكومات المنطقة جهوداً حثيثة لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن قطاع النفط، ولطالما كانت السياحة قطاعاً أساسياً يحظى بتركيزٍ كبير ضمن استراتيجيات وخطط التحول، خاصةً في دول مجلس التعاون الخليجي. ويُعدّ دخول علامتنا التجارية إلى المملكة جزءاً مهماً من رؤيتنا الاستراتيجية.

استراتيجية

وأكّد سلطان أن إطلاق الوحدات في مكة المكرمة يمهّد دخول العلامة القوي إلى السعودية، موضحاً: تضم عقاراتنا في مكة المكرمة شققاً فسيحة ووحدات بنتهاوس فاخرة بمساحات تبدأ من 350 متراً مربعاً، ويمكن الوصول إليها من الحرم المكي مع إطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، وسنقدم خدمات كونسيرج متكاملة، بمن فيها الشيف المقيم وموظفو التوصيل والمضيفون الشخصيون وطاقم خدمة الغرف. كما نقوم بتطوير استراتيجية تطلعيّة للاستثمارات المستقبلية في المملكة، حيث نخطط للتوسع في الرياض وتوفير خدماتنا للشركات والعائلات، ما يتيح لهم قضاء العطلات الطويلة وعطلات نهاية الأسبوع في العاصمة. ونؤكد بذلك دعمنا لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تسعى لاستقطاب 100 مليون سائح بحلول عام 2030.

وحول أسباب نجاح لاكجوري إكسبلوررز كولكشن في ترسيخ مكانةٍ بارزة لها، بالرغم من أن قطاعي السياحة والضيافة كانا الأكثر تضرراً جرّاء الأزمة الصحية العالمية، أوضح سلطان: يمكن القول إن السبب في نجاحنا هو فهمنا المعمق لاحتياجات شريحة كبار الشخصيات VIP قبل وخلال الأزمة، خصوصاً وأن لدينا شركة سياحة لكبار الشخصيات تعمل في الدولة منذ 2011.

وأضاف سلطان: تتمحور رؤيتنا حول طرح مفهوم العطلات وفق تصورٍ جديد ومبتكر، وأتاحت لنا أزمة «كوفيد 19» فرصةً فريدة لتحقيق هذه الرؤية، حيث سارعنا للاستجابة للحاجة المتزايدة إلى عقاراتٍ تلبي احتياجات العملاء.

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وتجدر الإشارة إلى أن العلامة أطلقت قبل نهاية عام 2021 اثنتين من أبرز وجهاتها المخصصة للإيجار في فترات العطلة، بما فيها بيت بنتهاوس فاخر وسط دبي مارينا وفيلا راقية في تلال الإمارات. وتدير الشركة اليوم ما يصل إلى 20 عقاراً ضمن مواقع رئيسية في دبي، فضلاً عن عقارٍ جديد قيد التطوير في أبوظبي يثري قائمة عروضها الموجودة في دبي ومكة المكرمة.

خيارات منتقاة

توفر «لاكجوري إكسبلوررز كولكشن» لعملائها المميزين خياراتٍ منتقاة بعناية من الشقق والفلل الراقية، والتي تتميز بتصاميم أنيقة وتضم مرافق ممتازة تضمن الارتقاء بالعطلة إلى مستوياتٍ غير مسبوقة. كما تشتهر الشركة بتوفير خدمات كونسيرج متكاملة ومخصّصة تلبي احتياجات ضيوفها، بما فيها سائق وشيف شخصي ومضيف خاص، وحجوزات المطاعم لكبار الشخصيات والطيارات أو اليخوت الخاصة، ما يضمن توفير تجربةٍ مثالية تعيد تعريف مفهوم العطلة الفاخرة في إطار جديد ومبتكر من الفخامة.

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