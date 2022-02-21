«هنتر فودز» تبني منشأة غذائية في مجمع الصناعات الوطنية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة «هنتر فودز»، العاملة في إنتاج الأغذية عالية الجودة والوجبات الخفيفة المفضلة، والمتواجدة في دبي منذ العام 1985، اتفاقية خلال معرض جلفود 2022، مع مجمع الصناعات الوطنية، التابع لـ «دي بي ورلد»، وأحد الجهات الرئيسة المسهمة في تحقيق أجندة الإمارات لتعزيز الإنتاج المحلي للأغذية والمشروبات.

تم توقيع الاتفاقية من قبل كل من عبد الله الجسمي، مدير مجمع الصناعات الوطنية، وأنانيا نارايان، العضو المنتدب لشركة «هنتر فودز»، لبناء منشأة صناعية متطورة جديدة لإنتاج مجموعة متنوعة من الأغذية عالية الجودة، والوجبات الخفيفة المتخصصة، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 15,000 متر مربع.

وقال عبد الله الجسمي: منذ انطلاق مجمع الصناعات الوطنية، وقطاع تصنيع الأغذية والمشروبات في المجمع يشهد نمواً مطرداً بفضل بنيتنا التحتية المتطورة، وموقعنا المركزي المعزز بقدرات الربط متعدد الأنماط لمركزنا التجاري واللوجستي في جبل علي، ما يساعد الشركات على الوصول إلى أسواق الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما يتعداها من أقاليم. وتعد اتفاقيتنا مع «هنتر فودز» خطوة مهمة لتكريس هذا النمو؛ حيث تتوافق أهدافنا بشكل كامل مع خطط النمو في «هنتر فودز»، واستراتيجية علامتها التجارية التي تركز على الاهتمام بالعملاء، وتبنّي الابتكار والجودة والمرونة في العمليات. ونحن على ثقة من أننا سنوفر البيئة النموذجية لهذه العلامة التجارية، لتكرس التزامها تجاه عملائها بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات ذات الجودة العالية التي ترضي أذواقهم.

وقال أنانيا نارايان: نواصل تطوير علاقتنا مع مجمع الصناعات الوطنية وبناء منشأتنا الجديدة بأحدث طراز ضمن المجمع. فشركتنا تصدّر منتجاتها الغذائية الآن إلى أكثر من 55 دولة، ونأمل في توسيع نطاق تواجدنا لنصل إلى جميع أنحاء العالم، تماشياً مع رؤية دبي ودولة الإمارات. فدبي بالنسبة لنا هي بوابة على العالم، ويمثل مجمع الصناعات الوطنية مكاناً نموذجياً لبناء مصنعنا المتطور؛ حيث يمكننا الاستفادة من البنية التحتية المتكاملة، وقدرات الوصول إلى الأسواق المحلية داخل دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم أجمع.

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