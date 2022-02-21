غرفة عجمان تنوع مبادراتها عبر منصتي «فرص» و«إشعار»

المصدر: عجمان - وام

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تمكنت غرفة عجمان خلال عام 2021 من تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لتنمية أعمال ومشاريع أعضائها من الشركات والمصانع، إلى جانب تكثيف قنوات التواصل المباشر، وذلك عبر إطلاق منصتي «فرص» و«إشعار» بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، بهدف توطيد التعاون المشترك بين الغرفة وأعضائها للتعرف على آراء ومقترحات التجار وأصحاب الأعمال لضمان تعزيز تنافسية القطاع الاقتصادي في الإمارة ومواكبة تطلعات القطاع الخاص.

وأكد ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار في غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن الغرفة خلال عام 2021 أطلقت بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة منصة «فرص» لتنمية الصادرات ودعم المنتجات المحلية.

وأفاد عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء، بأن غرفة عجمان حرصت على تعزيز استفادة أعضائها من الشركات والمصانع من الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» وذلك باعتماد خطة مشاركة دائمة في المعرض وإتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال من المشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تُنظم في «إكسبو».

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