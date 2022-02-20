74 % من أصحاب الأعمال بالإمارات يتوقعون زيادة رواتب موظفيهم

المصدر: دبي - سيد صالح

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توقع 74% من أصحاب الأعمال بالإمارات أن يتخذوا قرارات بزيادة رواتب الموظفين العاملين لديهم خلال العام الجاري، وذلك بحسب أحدث استبيان صادر عن «هييز ميدل إيست» المتخصصة في خدمات التعيين واستشارات الموارد البشرية.

وأكّدت نتائج الاستبيان أن تعافي سوق العمل بالدولة والدول الأعضاء بمجلس التعاون عموماً من التداعيات الناجمة عن تفشي الجائحة خلق حالة من الديناميكية بين الموظفين وعليه، من المتوقع أن يعمد 56% من الموظفين بدول المجلس إلى تغيير وظائفهم خلال العام الجاري.

وكشفت النتائج عن زيادة مُتوقّعة في تعداد الموظفين في غالبية الشركات بالإمارات في 2022، حيث توقّع 70% من أصحاب الأعمال بالدولة زيادة عدد الموظفين لديهم خلال هذا العام.

وتضمن الاستبيان دليلاً للرواتب المتوقّعة في مختلف الوظائف بالإمارات ودول المجلس في 2022، موضحاً أن قيمة الرواتب الشهرية لكل الوظائف الإدارية بالإمارات هذا العام تتراوح بين 20.000 إلى 40.000 درهم، فيما يرتفع راتب المدير إلى 160.000 درهم شهرياً وهو الراتب الشهري نفسه المُتوقّع أن يتقاضاه هذا العام الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لدى الشركات الكبرى والشركات مُتعددة الجنسية العاملة بالدولة. وفيما يخص مُديري الموارد البشرية والمُنسقين الإداريين، فمن المتوقع أن تتراوح قيمة الراتب الشهري للواحد منهم في 2020 بين 8000 إلى 50.000 درهم.

وفي قطاع المهن القانونية، توقّع دليل «هييز ميدل إيست» أن يتقاضى المُنسق القانوني أو المُحامي لدى شركة ما يتراوح بين 10.000 إلى 62.000 درهم شهرياً، فيما يصل الراتب الشهري لمدير الشؤون القانونية هذا العام إلى 150.000 درهم.

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