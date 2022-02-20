«يونيفرسال ميديكال» تنال «جائزة اتصالات للشركات الصغيرة والمتوسطة 2021»

المصدر: كوتشي - البيان

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فازت «يونيفرسال ميديكال ترانسفير سيرفيسيز»، شركة موثوقة مُتخصصة في خدمات الإسعاف الجوي في الإمارات، بــ «جائزة اتصالات للشركات الصغيرة والمتوسطة 2021»، عن فئة «جائزة أفضل رعاية صحية في دبي». واختيرت الشركة للفوز بهذه الجائزة لمُساهماتها في الوقت المُناسب بالأفكار والنُظم المُبتكرة، والتي ساعدت في التغلب على الصعوبات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، وأيضاً لدورها في تزويد المرضى بخدمات دعم طبي من طراز عالمي.

ومن الجدير بالذكر أن «يونيفرسال ميديكال» قد تأسست في عام 2016 على أيدي مجموعة من أطباء الطوارئ وروّاد الأعمال الشباب من ولاية «كيرلا» الهندية.

وتُعد «جائزة اتصالات للشركات الصغيرة والمتوسطة 2021» من أكثر الجوائز المرموقة في المنطقة، وتُمنح تقديراً للشركات البارزة التي أظهرت تمتعها بقيادة قوية وأثّرت في مشهد الأعمال التجارية بالمنطقة. وعلاوة على ذلك، تُقدر الجائزة أيضاً روّاد الأعمال من أصحاب الطموحات والتطلعات والمُتميزين في الأعمال التجارية.

وتُقدر فئة «جائزة أفضل رعاية صحية في دبي». جهود الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الرعاية الصحية خلال فترة تفشي الجائحة.

وقال نيجيل إبراهيم كوتي، الشريك المؤسس في «يونيفرسال ميديكال» ورئيسها التنفيذي، تعليقاً على فوز الشركة بالجائزة: «نتقدم بالشكر إلى الفريق المسؤول عن «جائزة اتصالات للشركات الصغيرة والمتوسطة 2021» لتقديرهم لنا واعترافهم بجهودنا خلال سيناريو الجائحة في الإمارات. وتُعد هذه الجائزة بمثابة دفعة إضافية لشركتنا للعمل من أجل صحة وعافية المجتمع».

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