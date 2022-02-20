مؤتمر صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ينطلق في دبي الأربعاء

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شبكة أفييشن ويك بالتعاون مع مجموعة تارسوس، الجهات المسؤولة عن تنظيم مؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، عن قائمة الشركات المحلية والعالمية المرموقة المشاركة في دورة هذا العام من المعرض للإسهام في دفع عجلة جهود الابتكار والاستدامة في القطاع.

ويُقام مؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات الرائد على مستوى المنطقة الأربعاء والخميس 22 و23 فبراير 2022 في مركز دبي التجاري العالمي. وتشمل قائمة أبرز الجهات العارضة شركات: الاتحاد الهندسية، ودبي الجنوب، وسند، وهيكو، ولوفتهانزا تكنيك، وستاندرد أيرو، وهونغ كونغ لهندسة الطائرات المحدودة – هايكو، وجيرفلور، والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران (ساعي).

ويشتمل المعرض على برنامج أيرلاين بايرز الشامل والذي يستقطب مشاركة 350 ممثلاً عن أبرز شركات الطيران الإقليمية والعالمية، بما في ذلك طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والعربية للطيران، والخطوط الجوية الفرنسية، والخطوط الجوية الدولية الباكستانية، والخطوط الجوية الكينية، والطيران العُماني، وطيران ناس وغيرها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تيموثي هاوز، المدير الإداري لشركة تارسوس الشرق الأوسط: «يعكس عدد الجهات العارضة المرموقة المشاركة في هذا المعرض الوحيد من نوعه في المنطقة الانتعاش الذي يشهده قطاع الطيران عموماً في ظل عودة الطلب على السفر الجوي إلى سابق عهده. ونفخر باستضافة عدد من أهم الشركات المتخصصة في صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات وديكوراتها الداخلية على مستوى العالم، إذ تبشّر دورة هذا العام بتوفيرها منصة فعّالة تتيح للجهات العارضة والحضور الاستفادة من أحدث الابتكارات في القطاع إلى جانب فرص التواصل المهمة لتحقيق النمو المستدام والتعاون».

ويشهد هذا العام إطلاق تطبيق التواصل الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي، والذي يمنح الحضور فرصة التواصل قبل انطلاق الفعالية وحجز الاجتماعات في الموقع. ويتوافر هذا التطبيق المخصص للهواتف المحمولة للتنزيل من خلال متجريّ أبل ستور وجوجل بلاي باسم AIME MRO Middle East.

وبدورها قالت ليديا جانو، المديرة الإدارية لشؤون الفعاليات في شبكة أفييشن ويك: «ندرك تماماً تحول القطاع نحو تعزيز التقنيات الرقمية والابتكار والتي تشكل عاملاً مهماً لمواكبة احتياجات المستقبل والتحلي بالمرونة. وتمنح منصة جو لايف ثياتر للمشاركين والزوار فرصة الاستفادة من محتواها التطلعي الجذاب. وتركز فرص التعلم المهمة هذه على إحداث انتعاش قوي في قطاع الطيران».

وتجمع منصة جو لايف ثياتر أبرز صنّاع القرار في مجال التجهيزات الداخلية للطائرات وصيانتها وإصلاحها وتجديدها من شركات الطيران، ومزودي خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، ومصنّعي المعدات الأصلية، والمؤجّرين، والمورّدين وأهم المتخصّصين في التصميم الداخلي للطائرات ممن سيقدمون أحدث ابتكاراتهم في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي والقوى العاملة وسلسلة التوريد من خلال برنامج المحتوى فضلاً عن استعراض التقنيات الحديثة وأحدث المنتجات والخدمات.

وتشمل أبرز جوانب الأجندة جلسة تضم قادة وخبراء صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات لدراسة حالة سوق التأجير والمؤجرين على المستوى الإقليمي. ومن المشاركين في هذه الجلسة فهد بن حمزة سندي، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران (ساعي)، وفريزر كوري، الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة (جورامكو)، وزياد الحازمي، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، ولي آن شاي، المحررة التنفيذية لشؤون الأعمال التجارية وصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في شبكة أفييشن ويك.

ويتولى سام تشوي، أحد أشهر المدونين في مجال الطيران بالعالم والذي حقق أكثر من 650 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب، إدارة جلسة حوارية عن التصميم الداخلي للطائرات في اليوم الأول من المعرض، والتي تدور حول تعزيز التواصل والتعاون في سلسلة القيمة. وتضم قائمة المتحدثين في دورة هذا العام أندريه كاسي، المدير الفني لعمليات المقصورة في شركة ويز إير، ونينا شولز، المديرة الإدارية في تحالف معدلي الطائرات المستقلين، ونافيد خان، مدير قسم صيانة الطائرات في طيران الإمارات. وتتمحور النقاشات حول أبرز التقنيات المبتكرة ومزايا الطائرات المتصلة.

ويشهد اليوم الثاني من المعرض جلسة حوارية تركز على خدمات سلسلة التوريد في مجال صيانة الطائرات وإصلاحها وتجديدها، وجلسة أخرى تستهدف مناقشة ملامح سلسلة التوريد في العام الجاري، وتستكشف بعض أهم الفرص لتوفير التكلفة. ويشارك في الجلستين متحدثون بارزون بمن فيهم باتريك ماركهام، نائب رئيس قسم الخدمات التقنية في شركة هيكو، وروبرت جيل، رئيس المجموعة لشؤون المشتريات وإدارة سلسلة التوريد في شركة سند التابعة لشركة مبادلة، وستولنيكوف، مدير الخدمات اللوجستية والمشتريات في شركة في دي جلف.

ويعقب ذلك مباشرةً جلسة تتمحور حول تطور سلوكيات الركاب وتوقعاتهم يديرها محمد الشريف، المهندس المشرف على قسم التصاميم الداخلية والهندسة في شركة طيران الخليج.

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