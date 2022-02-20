أكثر من 7 مليارات دولار حجم الاستثمارات الإماراتية في الإنتاج الزراعي في مصر

المصدر: دبي ــ رحاب حلاوة

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قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، في تصريح خاص لـ"البيان" إن حجم الاستثمارات الإماراتية في الإنتاج الزراعي في مصر، يزيد على 7 مليارات دولار، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية المصرية، شكلت على الدوام نموذجاً متميزاً يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب، إذ يجمع البلدين الشقيقين روابط تاريخية.

وأضاف على هامش ندوة اقامتها الوزارة في الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي، جاءت تحت عنوان (مستقبل الزراعة في مصر: التحديات والفرص ورؤية مصر 2030)، أن هناك تنسيقاً كبيراً بين قيادات الدولتين قائمة على مصالح مشتركة، كما أن هناك انسجاماً واتفاقاً في كافة الرؤى والقضايا الدولية.

وتابع: إن القطاع الزراعي المصري شهد خلال السنوات السبع الماضية نهضة غير مسبوقة ودعما كبيرا من رئيس الدولة المصرية عبد الفتاح السيسي، كما شهد قطاع الزراعة في مصر عقب جائحة كوفيد 19 اهتماما عالميا نظراً لأنه المسؤول عن الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وقطاع تشابكي يحقق تنمية احتوائية ومستدامة.

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