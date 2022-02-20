ليوناردو تستعرض كامل منتجاتها من الأنظمة في يومكس 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة ليوناردو (الجناح رقم 04-B10) عزمها المشاركة للمرة الثالثة في معرض يومكس الذي ينطلق غداً وحتى 23 فبرابر 2022 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُعد "ليوناردو"، شركة الطيران والدفاع العالمية التي تتخذ من إيطاليا مقراً لها، الشركة الأوروبية الوحيدة القادرة على توفير حلول كاملة لطائرات غير المأهولة، وتأمين المجال الجوي لعملائها من القطاعين المدني والعسكري على السواء. وباعتبارها تشارك في عددٍ من البرامج المهمة المعنية بالأنظمة غير المأهولة؛ مثل: Eurodron، تملك ليوناردو مجموعة واسعة من الحلول التقنية، تشمل الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، والطائرات ذات الجناح الدوار، وأجهزة الاستشعار، وأنظمة التحكم بالمهام الأرضية، وإدارة حركة الطائرات غير المأهولة، وخدمات التدريب، وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار(C-UAS) .

وبهذه المناسبة، صرح فينتشنزو رومانو، المدير العام لشركة ليوناردو في الإمارات العربية المتحدة، قائلاً "تولي الإمارات اهتمامً كبيراً بالابتكار، ومن هذا المنطلق، تسعى ليوناردو لدعم العمليات اليومية للدولة من خلال أحدث الحلول التقنية، بما في ذلك إدارة الأمن، والنقل الجوي، والمنصات البحرية. في حين برهنت ليوناردو تميزها وريادتها في قطاع الأنظمة غير المأهولة، والذي قد يفتح المزيد من الفرص الجديدة للتعاون المشترك".

وأضاف رومانو: "تتمتع ليوناردو بحضورٍ مميزٍ في الإمارات من خلال مكتبها في أبوظبي الذي يعمل منذ فترة السبعينيات، حيث توفر العديد من الأنظمة والمنصات عالية التقنية للقوات المسلحة الإماراتية، وغيرها من المؤسسات الحكومية، والشركاء المحليين، بما في ذلك أكثر من 100 طائرة هليكوبتر، ونظام بحري، وتطبيقٍ خاصٍ بالاتصالات الآمنة، والتقنيات الفضائية، وطائرات التدريب، بالإضافة إلى طائرة Aermacchi MB-339 التي كانت اختيار فريق الاستعراض الجوي الوطني الإماراتي الفرسان".

وتعتزم ليوناردو، خلال فترة المعرض، استعراض نظام الطيران غير المأهولة "أوهيرو" Rotary Unmanned Air System (RUAS) AWHERO، وهو عبارة عن نظام ذات استخدام مزدوج يمكنه أداء مهام مدنية وعسكرية، في كافة أوقات اليوم، فوق الأرض والبحر. وقد حاز هذا النظام في أكتوبر الماضي الشهادة العسكرية الأساسية من قبل إدارة التسليح الجوي وصلاحية الطائرات في إيطاليا DAAA ، وهي تعد أول شهادة عسكرية في العالم لـ RUAS في فئة 200 كجم. وتواصل ليوناردو إجراء عمليات التكامل بين الأنظمة المختلفة، واختبار معدات وأجهزة الاستشعار الخاصة بالمهمات المختلفة على هذ النظام الفريد.

ويتميز نظام أوهيرو، الذي سيكون من بين المعروضات في جناح ليوناردو، بتكامله مع أجهزة الاستشعار والأجنحة المتقدمة؛ مثل: رادار غابيانو ألترا لايت Gabbiano Ultra-Light (UL). كذلك، يتميز بتكلفته المعقولة، وخفة وزنه، ما يجعله مثالي للطائرات الصغيرة غير المأهولة، وكذلك للطائرات ذات الأجنحة الثابتة، والطائرات ذات الجناح الدوار.

ويأتي رادار غابيانو ألترا لايت بفئتين هما TS-20 وTS-80 ، وكلتاهما مجهزتين بمجموعة غابيانو الكاملة، والتي تتم تطويرها باستمرار منذ أكثر من 10 سنوات.وضمن معروضاتها من أنظمة الطيران المتطورة، ستقدم ليوناردو رادار Osprey، وهو أول رادار يوفر إمكانات AESA متعددة المجالات، والتي تستخدم من قبل 12 مشغلًا دوليًا، وتتنوع ما بين مهام الدفاع والأمن والحماية المدنية إلى المراقبة البيئية والبحث والإنقاذ. ويتوفر الرادار حاليًا في فئتين مختلفتين؛ هما: Osprey 30 المدمج، و Osprey 50، الأكبر من حيث الحجم والقدرات.

وفي يومكس أيضاً، ستعرض ليوناردو مركبة Mirach 40 (M-40)، والتي تدعم تدريب القوات المسلحة لتعزيز قدراتها فيما يتعلق بالمحاكاة الحقيقية لمجموعة متنوعة من الطائرات والصواريخ، وكذلك محاكاة الرادار والأشعة تحت الحمرا (IR) ، والتنبه للتهديدات البصرية. وتتيح هذه المركبة للقوات المسلحة التمرين على "إسقاط" M-40 التي يمكن إعادة استخدامها، في عدة سيناريوهات واقعية.

وقد تم تطوير المكونات الداخلية لمركبة M-40 بواسطة ليوناردو باستخدام مكوناتٍ متاحةٍ للاستخدام التجاري، وتتميز بسهولة نقلها وتصديرها. وتعد مركبة (M-40) من سلسلة منتجات Mirach الناجحة من الطائرات غير المأهولة، بما في ذلك أيضًا الطراز M-100/5 V2، والذي تم اختياره مؤخرًا في مسابقة دولية، وقد تدرب بالفعل ستة عشر مركزاً للقوات المسلحة، بما فيها بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، على نظام M-100/5.

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