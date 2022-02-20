«نخيل» تشارك في مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «نخيل»، المطوّر العقاري الرائد عالمياً، عن مشاركتها في مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة على مستوى مدينة دبي، من خلال تخصيص محطات مياه مجانية صالحة للشرب في «بالم ويست بيتش» و«نخيل مول» و«سوق التنين»، وذلك بهدف الحدّ من استعمال العبوات البلاستيكية التي تُستخدم لمرة واحدة.

وتحتوي نوافير المياه المنتشرة عبر الوجهات الثلاث التابعة لشركة «نخيل»، على مياه مُصفّاة ومحلّاة من أجل تشجيع الزوار والمقيمين على حمل العبوات القابلة لإعادة تعبئتها بالمياه طوال اليوم بما يتوافق مع حملة «دبي تبادر»، وذلك بهدف تحويل الإمارة إلى وجهة مُستدامة رائدة.

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة «نخيل»: نحن فخورون بالمشاركة في هذه المبادرة التي تنمّ عن رؤية مستقبلية لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة. وقد قمنا بتزويد بعض الوجهات الرئيسية التابعة لنا بمحطات مياه صالحة للشرب من أجل تشجيع استخدام العبوات القابلة لإعادة التعبئة، وذلك كجزء من التزامنا بهذه الحملة على مستوى المدينة.

ونحن في شركة «نخيل»، نعي تماماً مدى أهمية تنفيذ الأعمال الصغيرة التي تمهّد الطريق أمام تحقيق نتائج أكبر، وسوف نواصل تكريس جهودنا من أجل غرس ثقافة الحياة الواعية والمُستدامة عبر مختلف الأصول التابعة لنا.

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