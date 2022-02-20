الإمارات ومجموعة الـ «20».. التمويل المستدام ركيزة التنمية

المصدر: جاكرتا - البيان

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دعت الإمارات إلى تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بالتمويل المستدام، باعتباره أولوية أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أنها تتطلع إلى العمل مع مجموعة العشرين، ومع المنظمات الدولية نحو تحقيق أهداف المجموعة في تنمية التمويل المستدام، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية دعم الإمارات للأهداف، التي وضعتها الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين لعام 2022، مشدداً على ضرورة استمرار مجموعة العشرين بمتابعة التحديات الاقتصادية الحالية، لتقديم حلول قادرة على تسريع عملية التعافي وضمان استجابة عالمية متزنة وشاملة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الإمارات في الاجتماع الأول لوزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20)، حيث التقى معالي محمد الحسيني، أمس، مع الدكتورة سري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية في إندونيسيا، بحضور سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات المتعلقة بجائحة كوفيد 19، وأثر المتحورات الجديدة على سرعة تعافي الاقتصاد العالمي.

وبحث معالي محمد بن هادي الحسيني مع وزيرة المالية في جمهورية إندونيسيا الانفتاح الاقتصادي في مرحلة التعافي الحالية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، كما ناقش عدداً من المواضيع ذات الأهمية المشتركة، ضمن أهداف مجموعة العشرين، برئاسة إندونيسيا للعام الجاري، أهمها التمويل المستدام وأولويات الاستثمار الأخضر وأجندة تطوير البنية التحتية.

كما تضمنت المباحثات عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفرص التعاون المستقبلية بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، بما يتماشى مع أولويات مجموعة العشرين لعام 2022، فضلاً عن التباحث حول سبل تعزيز العلاقات والشراكات في مجالات الشؤون المالية والاستثمار وتبادل وجهات النظر والخبرات حول الموضوعات، التي تمت مناقشتها خلال اجتماع وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، وكذلك اجتماع وكلاء المالية، ونواب محافظي البنوك المركزية.

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