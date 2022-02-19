غرفة الفجيرة تبحث التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

المصدر: الفجيرة - البيان

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أكد سرور حمد الزوهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أهمية تضافر جهود الدول العربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وخلق تكتل اقتصادي عربي موحد، لتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية، والتكتلات الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك، خلال استقباله كلاً من السفير محمد أحمد، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية، يرافقه أحمد آل سودين رئيس الاتحاد العربي للتطوير العقاري والصناعي، وبحضور سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين الغرفة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في كل ما من شأنه خدمة مصالح الدول العربية بوجه عام، وخدمة مجتمع الأعمال في إمارة الفجيرة.

وثمّن سلطان جميع الهنداسي، التعاون القائم بين الغرفة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مشيراً في هذا الصدد، إلى أنه تم تنظيم مؤتمرات مشتركة حول التطوير العقاري والصناعي، والأمن الغذائي، خلال الأعوام القليلة الماضية.

واستعرض الهنداسي خلال اللقاء، المقومات الاقتصادية التي تتميز بها الفجيرة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي خارج مضيق هرمز، وإطلالتها على خليج عمان، وانفتاحها على المحيط الهندي، ما جعلها محطة حيوية هامة للسفن التجارية العابرة ما بين الشرق والغرب، وتبوءها المركز الثاني عالمياً في مجال تخزين النفط.

وأضاف أن الفجيرة تزخر بإمكانات اقتصادية واستثمارية، لا سيما في مجال التعدين وصناعات البناء والسياحة والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى وجود واحد من أكبر مصانع الصوف الصخري في منطقة الشرق الأوسط بإمارة الفجيرة، بجانب العديد من مصانع الأسمنت، وشركات كسارات الصخور، وغيرها من الشركات المتنوعة.

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