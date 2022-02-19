«الفطيم ايس» تطلق علامة «خدمة نقطة التجارة»

المصدر: دبي - البيان

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انطلاقاً من شعار «إيس لحياة أفضل»، والذي عرفت به متاجر «إيس» ونالت به محبة عملائها، نقلت «إيس» ما تقدمه لعملائها إلى مستوى جديد مع «خدمة نقطة التجارة»، وهي علامة تجارية فرعية تركز على خدمات إيس والأعمال بين الشركات.

وظهرت مجموعة الحلول الشاملة والمباشرة لأول مرة مع خدمات ومبيعات الشركات من الدهانات. وستتوسع دائرة تلك الحلول في الأشهر المقبلة لتشمل المزيد من خدمات الصيانة وخدمات الدعم في الأعمال الكهربائية والسباكة.

ويمكن للعملاء الذين يختارون إيس لتنوع مجموعتها من الدهانات، والتي تتميز بالجودة العالية، الاستفادة من الحل الشامل والمباشر وبما يناسبهم مع خدمة نقطة التجارة من إيس. كما يمكن للمتسوقين ببساطة حجز موعد مع فريق المتجر المختص للقيام بخدمات الدهان الداخلي والخارجي، وذلك في متاجر إيس في فستيفال سيتي وفيستيفال بلازا في دبي حالياً.

وعند الحجز، يقوم فريق «افيت» بزيارة العميل وتقديم عروض الأسعار. وبمجرد الاتفاق على عروض الأسعار مع العميل يبدأ فريق «أفيت» بأعمال الدهان. تتميز فرق ايس و«افيت» بالتزامها نحو التميز وضمان تقديم منتجات عالية الجودة والحرص على اتباع معايير إيس الدولية والاستثنائية.

وأتاحت هذه الشراكة الاستراتيجية بين إيس و«افيت» الفرصة في تعزيز آفاق التعاون المشترك وتوثيق قنوات العمل البناء داخل مجموعة الفطيم ما عاد بالعديد من الفوائد الشاملة على عملاء المجموعة. وسيحظى عملاء إيس من الشركات على ميزات توفيرية مذهلة على الطلبات بالجملة.

ويمكن للشركات والأفراد الذين يجرون عمليات شراء بالجملة الاستفادة من تشكيلة إيس الواسعة من المنتجات والأسعار الحصرية والخدمات الشخصية وخيارات التسليم المرنة. كما يمكن للعملاء استكشاف عروض تشكيلة إيس المتنوعة، والتي تشمل منتجات الحياة الخارجية والحدائق والأدوات المنزلية والدهانات والديكور والأدوات والأعمال اليدوية والعناية بالسيارات ولوازم الحيوانات الأليفة وغير ذلك. وتعتبر هذه الخدمة مثالية لمكاتب الشركات أو الشركات الجديدة التي تسعى لتعزيز تواجدها.

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