«كابيتال هيلز» تنوع خدماتها التمويلية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت «كابيتال هيلز»، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية والقانونية منذ عام 2008 أنها تعمل على تنويع خدماتها المالية، والتمويلية في الإمارات، وتعمل على إثراء المجتمع، من خلال تقديم خدمات مالية متميزة.

وقالت الشركة إنها تقدم استشارات مالية للمجموعات والمؤسسات، التي تعاني من التعثر المالي أو لديها مشاكل مالية، وتفخر «كابيتال هيلز» بخبرتها في كل من الشؤون المالية والقانونية، مما يمكنها من تقديم خدمات، تتعلق بالتعثر المالي والوساطة التمويلية وخدمات الاستشارات الإدارية في الإمارات ومنطقة الخليج.

وأضافت أنه بفضل فريقها المتمكن، الذي يضم المهنيين المتخصصين في مجالات الخدمات المصرفية والشؤون التمويلية والقانونية، وثّقت «كابيتال هيلز» العديد من قصص النجاح في قيادة الصناعة المالية في الإمارات، وتتمتع الشركة بخبرة واسعة، تمكنها من تقديم خبراتها لشرائح متنوعة كالبنوك ومؤسسات الاستثمار والشركات التجارية، إلى جانب العمل مع المستثمرين الأفراد. تعتبر خدمات كابيتال هيلز بمثابة حل شامل لخدمات مدروسة وشاملة، ومن خلال الحرص على الشفافية واستخدام نهج تعاوني، تعمل الشركة على إثراء المجتمع، من خلال تقديم خدمات مالية جديرة بالثناء.

وقال رضا أبو طربوش، الرئيس التنفيذي لـ«كابيتال هيلز»: يسر الشركة أن تشارك في قصص نجاح عملائها. نحن نتفهم ونقر بالحاجة إلى خدمات من الدرجة الأولى عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات المالية. وهدفنا هو تزويد عملائنا بحلول سلسلة لا عناء فيها، وذلك بدعم من فريقنا ذي الخبرة والمعرفة في الإمارات.

وبفضل معرفتها العميقة ببيئة العمل في الإمارات والمنطقة ككل، تمكنت «كابيتال هيلز» من ترسيخ خدمات متطورة، تلبي احتياجات عملائها، ضمن مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز