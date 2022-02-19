«أبوظبي الأول» يستكمل صفقة تمويل تجاري مستدام لشركة سينفيون الهند

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استكمل بنك أبوظبي الأول، صفقة تمويل تجاري أخضر بقيمة عدة ملايين من الدولارات لصالح شركة سينفيون الهند في خطوة تنسجم مع استراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بالبنك، وتطلعاته للمساهمة الفعالة في قطاع الطاقة المتجددة.

وتعمل شركة سينفيون الهند على تصنيع وتجميع وتركيب وتسويق مجموعة تنافسية من مولدات عنفات الرياح التي تعتمد على أحدث التقنيات. وتم الاستحواذ على الشركة عام 2021 من قبل شركة Global Renewable Energy Development Holding Company Limited، الأداة الاستثمارية لمجموعة الفنار السعودية التي تعمل في قطاع تطوير مصادر الطاقة المتجددة في أسواق الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

ومن خلال تسهيلات التمويل التجاري المتوافق مع ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي يقدمها بنك أبوظبي الأول؛ ستتمكن شركة سينفيون من شراء المواد الخام اللازمة لتصنيع عنفات الرياح؛ وبالتالي تعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها للانبعاثات الكربونية الصفرية، وإتاحة المجال أمام توريد مصادر نظيفة للطاقة.

وتعكس الصفقة قدرة بنك أبوظبي الأول على تقديم حلول متوافقة مع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مختلف المناطق الجغرافية؛ وهي الحلول التي أثبتت نجاحها مع عملاء البنك على امتداد الممر التجاري للمملكة العربية السعودية والهند.

وقال مارتن تريكود، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للاستثمار في بنك أبوظبي الأول: يسرنا دعم سينفيون الهند في توسعة نطاق استثماراتها الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة، عبر تقديم عروض مبتكرة تم إعدادها لتتوافق مع أعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لنساهم معاً في إحداث تغيير إيجابي ملموس على المستويين البيئي والاجتماعي. تساهم حلول التمويل التجاري المستدامة التي نقدمها في تعزيز التزامنا بدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وبما ينسجم مع الاستراتيجيات العامة لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وذلك بالتزامن مع ترسيخ المكانة الرائدة للبنك بصفته أول بنك ينضم إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية في الشرق الأوسط«.

وقال أميت كنسال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الهندية: نحن ملتزمون ببذل كل جهد ممكن لبناء مستقبل مستدام، مدركين مسؤوليتنا تجاه الأجيال المقبلة. ومن هذا المنطلق، فإن تركيزنا موجه نحو توفير مواد الطاقة الأكثر نظافةً واقتصادية. ونواصل العمل تجاه تحقيق الحياد الكربوني واستخدام الطاقة النظيفة ضمن كافة وحدات التصنيع التابعة لنا. ونتطلع قدماً إلى التعاون مع بنك أبوظبي الأول - الهند لتحقيق مزيد من المبادرات المستدامة ذات الأثر الإيجابي على المجتمع والبيئة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز