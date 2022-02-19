9 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية في 5 جلسات

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الماضي، وصعدت مؤشراتها لمستويات تاريخية وسط حالة من التفاؤل سيطرت على معنويات المستثمرين بفعل أرباح الشركات القوية وتوزيعاتها السخية عن العام الماضي وتواصل انتعاش الاقتصاد الوطني.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 9.07 مليارات درهم خلال 5 جلسات منها نحو 7.14 مليارات في أبوظبي ونحو 2 مليار في دبي، وجرى تداول 1.98 مليار سهم موزعة بواقع 1.1 مليار في أبوظبي و846 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ ما يزيد على 64 ألف صفقة.

وصعد سوق دبي 2.14% على مدار 5 جلسات ليغلق عند 3327 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع مقابل نحو 3257 نقطة الأسبوع السابق بدعم صعود قطاع البنوك 1.98% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 4.05 % و«الإمارات دبي الوطني» 0.36%.

وارتفع قطاع العقار نحو 2.72% مع صعود «إعمار العقارية» 4.08 % و«إعمار للتطوير» 0.46%، بينما تراجع «ديار» 1.46 % و«الاتحاد العقارية» 7.36 % واستقرار «داماك» دون تغير يذكر.

وارتفع قطاع الاستثمار نحو 1.18% بدعم ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.79 % وصعود «سوق دبي المالي» 0.84%، بينما تراجع «شعاع كابيتال» 3.83 %. وصعد قطاع النقل 6.53% مع ارتفاع «أرامكس» 1.23 % و«العربية للطيران» 11.64%، بينما هبط «الخليج للملاحة» 1.63% .

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 700 مليون درهم تلاه «دبي الإسلامي» 250 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 195.6 مليوناً، وحقق سهم «الوطنية للتأمينات العامة» أكبر ارتفاع بنسبة 18% تلاه «عمان للتأمين» 14.6%، ثم «العربية للطيران» 11.64%.

وأغلق سوق أبوظبي عند 9155 نقطة ليسجل مستوى قياسياً وأداء تاريخياً في ختام تعاملات الأسبوع .

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