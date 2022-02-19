ارتفاع الوقود «يعدّل» تذاكر طيران الإمارات

المصدر: (دبي - بشار باغ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد متحدث باسم طيران الإمارات أن الناقلة تأثرت، مثلها في ذلك مثل الناقلات الأخرى، جراء ارتفاع أسعار الوقود عالمياً موضحاً أنه على ضوء ذلك، عدّلنا الأسعار بصورة طفيفة عبر شبكتنا. وقال: «نراقب تطورات أسعار الوقود التي تمثّل أكبر عنصر في تكاليف التشغيل ونعمل للحد من تأثير تكاليف وقود الطائرات المتصاعدة ».

وأضاف أننا نراجع أسعار التذاكر ونعدل عند الضرورة بما يتماشى مع ديناميكيات السوق والبيئة التنافسية، والتأثيرات الموسمية واستعادة عافية الطلب على السفر، وأنماط حجوزات المستهلكين وأسعار الوقود وعوامل أخرى موضحاً أنه رغم التعديلات الأخيرة، فإن أسعارنا تنافسية وتوفر قيمة عالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز