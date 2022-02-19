«سيليكت» تبيع جيم نيشن لـ«جي دي سبورتس جيمس»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت سيليكت الاستثمارية، الشركة الفرعية المملوكة بالكامل لمجموعة سيليكت متعددة التخصصات، بيع جيم نيشن إلى جي دي سبورتس التابعة لشركة جي دي سبورتس فاشن المدرجة في مؤشر فايننشال تايمز للأوراق المالية 100.

وتأسست جيم نيشن في الإمارات في 2018، ومنذ ذلك الحين نمت الشركة الناشئة لتصبح أحد أبرز مشغلي الصالات الرياضية في الشرق الأوسط، حيث تدير عددًا من الصالات في شتى أنحاء الإمارات في دبي ورأس الخيمة وأبوظبي وتخطط لافتتاح المزيد منها قريبًا. أحدثت جيم نيشن، منذ تأسيسها في يونيو من العام 2018، نقلة في عالم اللياقة البدنية في الإمارات حيث انضم إليها أكثر من 40,000 عضو.

وقال رحيل أسلم، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيليكت: «يلخّص الاستثمار في جيم نيشن وبيعها لاحقًا إلى مشترٍ استراتيجي فلسفتنا الاستثمارية. ونحن فخورون بالنمو الاستثنائي الذي حققته جيم نيشن في السنوات الثلاث الماضية ونعتقد أن تألقها هذا سيتواصل تحت إدارة جي دي سبورتس جيمس».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز