65 مليون درهم أرباح «ريسبونس بلس القابضة» في 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «ريسبونس بلس القابضة»، إحدى شركات خدمات الرعاية الصحية في الإمارات، تقريرها المالي للربع الرابع من السنة الماضية، أي حتى 31 ديسمبر 2021، حيث حققت الشركة، وهي وحدة تابعة لشركة «ألفا أبوظبي» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، صافي أرباح بلغ 65,01 مليون درهم، ارتفاعاً من 40,01 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من 2021.

واستثمرت «ريسبونس بلس القابضة» في «أي بي آي القابضة ليمتد» ومقرّها الهند، والمتوقع أن يتمّ إطلاقها في شهر مارس 2022. وإلى جانب تنفيذ العقود الحالية، استحوذت «ريسبونس بلس القابضة» أيضاً على مشاريع جديدة أسهمت هي الأخرى في تعزيز أداء النمو المالي فيها.

أكدت إدارة الشركة التزامها بمواصلة دفع النمو التصاعدي، من خلال المشاريع الجديدة الأساسية والمتكاملة القائمة حالياً، وتلك التي تعمل على إطلاقها. والتوقيع على هذه المشاريع الجديدة تمّ مع عملاء بارزين، منهم «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» (NPCC)، و«جامعة الإمارات العربية المتحدة»، و«متحف اللوفر أبوظبي»، و«سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1»، و«ساوند ستروم»، إلى جانب عملاء استراتيجيين مثل «موانئ أبوظبي»، و«بطولة سوبر غلوب العالمية لكرة اليد»، و«أكواريوم القناة الوطني» في أبوظبي، وشركة «الاتصالات السعودية».

وأكد توم لويس، الرئيس التنفيذي في «ريسبونس بلس القابضة»، التزام الشركة بالسعي الدائم لتحقيق المزيد من النمو، وقال: حققنا إنجازاً مهماً، ونأمل الحفاظ على الزخم في هذا النمو، من خلال العقود التي نبرمها والمشاريع المؤكدة في المنطقة، وخطط التوسع التي تمهد الطريق واسعاً أمام النمو المستدام في المستقبل القريب والبعيد. كما اعتمدنا إطار عمل نموذجياً لحوكمة الشركات، لضمان تحقيق نموّنا المطّرد، من خلال توفير خدمات بأعلى المعايير العالمية.

وأضاف: تحوّلت «ريسبونس بلس القابضة» إلى شركة استثمارية كبرى، تمتلك ميزانية كبيرة، ومحفظة أعمال متنوّعة جداً تغطي 6 قطاعات أساسية. ويمكننا القول إننا شهدنا عاماً ذهبياً. وخلال الربع الأخير 2021، واصلنا تركيزنا على الأعمال والشراكات الاستراتيجية بجميع القطاعات لدفع النمو المستقبلي، ونتوقع أن يستمر تفوّق جميع أعمالنا في السوق خلال 2022.

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