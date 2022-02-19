«فوريو» تطلق جهازاً للحفاظ على نضارة البشرة

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت العلامة التجارية السويدية «فوريو» جهاز «بير ميني» ليضاف إلى مجموعتها المتميزة من أجهزة التجميل الحائزة جوائز. وبفضل تقنية مايكروكرنت والميزات المميزة التي تقدمها، يستخدم الجهاز اللطيف، والذي يقدم أداءً قوياً، ثلاثة مستويات من الشدة لمعالجة العلامات الأولية للشيخوخة للحصول على بشرة أكثر نضارة وشباباً ونعومة. وفي 90 ثانية فقط باستخدام جهاز مميز بتقنية المايكروكرنت، يعمل على التخلص من علامات للشيخوخة. والجهاز مصرح به من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية. وتتوفر منتجات فوريو بمتاجر سيفورا، ونمشي وسيفي ونون وفوريو.كوم.

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