«دافز» تبحث الفرص الممكنة مع الشركاء المحتملين في «جلفود 2022»

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» مشاركتها في فعاليات النسخة الـ26 من معرض الخليج للأغذية «جلفود 2022»، والتي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، وشهدت نجاح المنطقة الحرة بتسليط الضوء على بيئة الأعمال والاستثمارات الحيوية التي توفرها لشركات الأغذية الإقليمية والعالمية.

ونظمت «دافز» على هامش المعرض فعالية ترويجية جمعت ممثلين من المنطقة الحرة مع مستثمرين ورواد أعمال وأصحاب شركات عاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، حتى أطلع حضور الفعالية على محفظة المنطقة الحرة من العروض والخدمات والحوافز الضريبية والاستثمارية ودعم الأعمال التي توفرها المنطقة الحرة للمستثمرين، كما وفرت الفرص لعقد اللقاءات الجانبية وتشكيل العلاقات التي جرى خلالها بحث الفرص المستقبلية مع الشركاء المحتملين.

وأكد عبد العزيز الحمادي، نائب رئيس أول التسويق وريادة الأعمال في المنطقة الحرة بمطار دبي، أن شركات الأغذية والمشروبات الإقليمية والعالمية تتطلع بشكل متواصل لنقل عملياتها إلى إمارة دبي، نظراً لموقعها المركزي في قلب حركة التجارة العالمية، فضلاً عن مساعيها لتسريع وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد من خلال أن تكون هذه الشركات وعملياتها الإنتاجية أقرب إلى الموزعين في مختلف الأسواق.

وأوضح الحمادي أن جائحة (كوفيد-19) فرضت العديد من التحديات على سلاسل التوريد عالمياً، ما أسهم بدوره في نمو حجم الشحن الجوي بشكل عام ولمنتجات الأغذية والمشروبات بشكلٍ خاص إلى مستويات عالية للغاية، وهو ما دعم مكانة إمارة دبي في ظل المرونة العالية التي أظهرتها خلال الفترة الماضية مقارنة بالأسواق الأخرى.

وفي الإدارة الفعالة لهذه السلاسل لضمان تواصل حركة التجارة العالمية، يضاف إلى ذلك كفاءة منظومة الشحن الجوي الاستثنائية التي تتمتع بها، منوهاً بأن الحضور والمشاركة الواسعتين لفعاليات «جلفود» لهذا العام تعكس إقبال واهتمام الشركات العالمية المتزايد بإمارة دبي.

وسعت «دافز» من خلال مشاركتها في المعرض إلى استقطاب الشركات العالمية ضمن قطاع الأغذية والمشروبات عبر إبراز المزايا والخدمات عالمية المستوى التي تقدمها.

إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص والمشاريع المبتكرة والمُخصصة لقطاع الأغذية، فضلاً عن الحوافز الجمركية وتسهيلات مزاولة الأعمال والخدمات اللوجستية والمرافق والبنية التحتية المتميزة، استناداً إلى موقع المنطقة الحرة بمطار دبي بالقرب من واحدٍ من أكثر المطارات حركة حول العالم.

وتضم المنطقة الحرة بمطار دبي أكثر من 2200 شركة عالمية وصغيرة ومتوسطة، وتشكل شركات الأغذية والمشروبات منها نسبة 7%، كما شهدت شركات القطاع التي تتخذ من المنطقة الحرة بمطار دبي مقراً لها نمواً في حجم العمليات بشكل عام، وذلك بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المنطقة .

برامج ومبادرات

استعرضت المنطقة الحرة بمطار دبي محفظة البرامج والمبادرات التي من شأنها دعم عمليات وشركات الأغذية والمشروبات، من بينها برنامج «سكاليتي» المُبتكر لدعم الشركات عبر مساعدتها في تأسيس وتنمية أعمالها في المنطقة، إذ يوفر البرنامج إمكانية تأسيس الأعمال بمرونة وسهولة مع تحقيق كفاءة تجارية عالية، حيث يوفر للشركات برنامجاً قائماً على الاشتراك والدفع على أساس شهري، بما يشمل رسوم الإيجار والترخيص ومساحات العمل.

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