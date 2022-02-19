«دبي كوميرسيتي» تستعرض خدماتها لشركات الأغذية

المصدر: دي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت دبي كوميرسيتي، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، خلال المشاركة في النسخة الـ26 من معرض الخليج للأغذية «جلفود 2022».

والتي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، محفظة الخدمات المتكاملة والمتنوعة التي توفرها لشركات الأغذية والمشروبات الإقليمية والعالمية، والتي من شأنها توفير أقصى درجات الدعم لهذه الشركات التي تطمح لتوسيع عملياتها عبر التجارة الإلكترونية.

وتوفر دبي كوميرسيتي منظومة متكاملة للتجارة الإلكترونية تجمع بين خدمات تأسيس الأعمال والاستشارات الاستراتيجية والفنية المتخصصة بهذا المجال والحوافز الاستثمارية والضريبية والجمركية وحلول التخزين التي تلبي احتياجات شركات الأغذية وخدمات الميل الأخير، وبين الشركات والموردين الذين يوفرون خدمات متنوعة ذات صلة بقطاع التجارة الإلكترونية، فضلاً عن بيئة حيوية تضم نخبة الشركات الإقليمية والعالمية العاملة بالقطاع الذي يشهد نمواً مطرداً على صعيد حجم العمليات والمتطلبات.

والتقى ممثلون من دبي كوميرسيتي، بوفد غرفة التجارة البرازيلية، للتعريف بمنظومة التجارة الإلكترونية المتميزة بدبي، والفرص يمكن للشركات البرازيلية الاستفادة منها ضمن القطاع محليا وإقليميا انطلاقاً من المنطقة الأولى والوحيدة المتخصصة بالتجارة الإلكترونية.

وأطلقت دبي كوميرسيتي حزمة تحفيزية جديدة تمنح المتعاملين من الشركات بمختلف أنواعها وأحجامها مرونة عالية في الحصول على العرض الأنسب لمتطلباتها، بما يشمل تأسيس الأعمال وتسجيل الشركات وحجز المساحات المكتبية والمستودعات والخدمات الاستشارية وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز