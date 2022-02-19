«جي دبليو ماريوت ماركي» يقدّم تجربة صانداي روست

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلق فندق جي دبليو ماريوت ماركي دبي، عن إطلاق تجربة صانداي روست لعطلة نهاية الأسبوع في مطعم برايم 68 الحائز جوائز والمتخصص بتقديم أصناف شرائح اللحم الشهية.

ويشتهر المطعم بتصميمه الأنيق والعصري ووصفاته المميزة من شرائح اللحم، فضلاً عن إطلالاته الخلابة على أفق دبي.

ويقدم المطعم تجربة صانداي روست، بدءاً من الغد، والتي تتضمن قائمة من 5 أطباق مع فرصة اختيار أحد أطباق البروتين المفضلة لدى الضيوف. وتتيح التجربة المميزة لضيوف المطعم قضاء أحلى الأوقات بصحبة العائلة والأصدقاء خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويقدم المطعم تجربة صانداي روست من الساعة 1 ظهراً وحتى 4 عصراً كل يوم أحد.

وتشكل التجربة المميزة إضافةً جديدة لعروض مطعم برايم 68 الأخرى. ويخص مطعم برايم 68 ضيوفه أيضاً بعرض البرانش كل يوم سبت ابتداءً من الساعة 1 ظهراً، والذي يتضمن قائمة طعام تشاركية مميزة تحفل بأصناف أطباق اللحم الفاخرة.

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