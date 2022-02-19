«البيادر إنترناشيونال» تستعرض حلولاً مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «البيادر انترناشيونال»، المتخصصة في مجال تصنيع وتوريد حلول تغليف المواد الغذائية ومنتجات التنظيف لأغراض عدة بأسلوب مبتكر ومستدام، النقاب عن وحدة أعمالها الجديدة والمصممة خصيصاً لقطاع الأغذية والمشروبات، وذلك خلال معرض جلفود 2022 الذي اختتم فعالياته في دبي.

ويشكل ذلك جزءاً من الحلول المبتكرة لقطاع الأغذية والمشروبات، وتمثل ثمرة جهود البحث والتطوير الحثيثة التي بذلها قسم الأغذية والمشروبات الجديد لدى الشركة. وبهذا، تم إطلاق العديد من المبادرات لتلبية احتياجات قطاع الفنادق والمطاعم وتزويد الطعام، بما في ذلك حلول تخصيص المنتجات لصالح العلامات التجارية

. ويساهم قسم الأغذية والمشروبات الجديد بتعزيز محفظة «البيادر انترناشيونال» الحالية والتي تضم منتجات تغليف الأغذية والمشروبات، بما يقود لتقديم حلول شاملة تلبي شتى احتياجات قطاع الفنادق والمطاعم وتزويد الطعام.

وتم إطلاق علامتين تجاريتين ضمن قسم الأغذية والمشروبات وهما، «بايا أجوا» وبايا فود. وتمثل العلامتان مجموعة واسعة من المنتجات المجمدة والمعلبة والمشروبات، والتي يمكن تقديمها للعملاء إلى جانب العديد من المنتجات الحالية المرتبطة بتغليف المواد الغذائية ومواد التنظيف.

وقال نضال حداد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «البيادر انترناشيونال»: منحنا معرض جلفود 2022 منصة مثلى لإلقاء الضوء على منتجاتنا المتنوعة والمبتكرة، والتي صُممت خصيصاً لقطاع الأغذية والمشروبات. وفي ضوء تركيز الإمارات على تعزيز الأمن الغذائي، نؤمن بأهمية دعم القطاع بحلول التغليف المستدامة التي تساهم في تعزيز صلاحية وجودة المواد الغذائية المصنعة في الدولة.

وتأتي وحدة أعمال الأغذية والمشروبات الجديدة لتدعم مساعينا لتحقيق اثنين من أهدافنا الرئيسية، حيث يتمثل الهدف الأول في الحد من هدر الطعام، ويركز الثاني على ضمان وصول المجتمع للمواد الغذائية الصحية العالية الجودة التي تعزز عافية أفراده، لأن صحتهم إحدى أولوياتنا القصوى.

وأضاف: حرصنا على الاستفادة من مشاركتنا في معرض جلفود 2022 لتوسيع نطاق حضورنا الجغرافي من خلال استكشاف الفرص الجديدة وتعزيز شراكاتنا المتينة في القطاع. وقد أثبت قطاع الفنادق والمطاعم وتزويد الطعام مرونته العالية في تجاوز تحديات الجائحة، وسجل تطوراً لافتاً ليصبح أحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد.

لذلك نعمل على تعزيز القيمة المقدمة لعملياته عبر ضخ الاستثمارات وإجراء البحوث وتطوير المنتجات الاستراتيجية عبر حلول شاملة تلبي كل متطلباته.وتعتبر الشركة رائدة في استدامة قطاع تغليف المواد الغذائية، ودشنت أخيراً المنصة الأولى والأكبر من نوعها لألواح الطاقة الشمسية في قطاع منتجات تغليف المواد الغذائية بدولة الإمارات، وذلك على سطح مصنعها المتطور في (جافزا).

وتمتلك الشركة وتشغل 9 منشآت لوجستية و6 مصانع تتجاوز طاقتها الإنتاجية 31 ألف طن سنوياً، وتقدم أكثر من 1700 منتج.

ومن بين أفضل ممارسات الشركة المستدامة، الحديقة النباتية في جبل علي، والتي تضم أكثر من 20 فصيلاً نباتياً وما يزيد على 240 شجرة من الأنواع الأصلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ويجري ريها باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. وتعوض الحديقة انبعاث 2.5 طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً. وتمتاز عمليات الشركة الصناعية في جبل علي بأنها صفرية النفايات.

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