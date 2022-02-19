حضور قوي للبرازيل بالمعرض عبر 114 شركة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت البرازيل أفضل ما لديها في قطاع الأغذية والمشروبات من خلال 114 شركة برازيلية شاركت في معرض جلفود.

وتحرص البرازيل على حضور قوي في المعرض الأكبر على مستوى العالم لقطاع الأغذية والمشروبات منذ أكثر من سبع سنوات، بما يؤكد من جديد دورها كشريك رئيسي لدولة الإمارات بصفة خاصة ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وتم استقطاب الشركات الـ 114 هذه الموزعة على الجناح الوطني البرازيلي وأجنحة المشروبات والحبوب واللحوم والدواجن من قبل كل من وكالة تنشيط التجارة والاستثمار البرازيلية (آبيكس برازيل).

وقال «لوكاس فيوزا»، المدير التجاري لوكالة «آبيكس برازيل»: شاركنا بقوة في المعرض، وقمنا بتنظيم عرضين للطهو يومياً. وباعتبارنا مشاركاً تقليدياً في هذا المعرض، فإننا نعتبر الشريك الراسخ لدولة الإمارات، ونتوقع أن يكون حجم الصفقات التجارية قد تجاوز 415 مليون دولار. و

أضاف: إضافة إلى استقطابه آلاف المشترين من مختلف أنحاء العالم، فإن المعرض استعرض الاتجاهات الرئيسية في السوق ضمن قطاع المشروبات والأغذية، وجمع الخبراء وصانعي القرار ووسائل الإعلام المتخصصة في الأسواق العربية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز