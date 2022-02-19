225 مليوناً صادرات أيرلندا الغذائية إلى الإمارات

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد تشارلي ماكونالوغ، وزير الزراعة والأغذية والبحرية الأيرلندي أن أيرلندا والإمارات ترتبطان بأواصر تجارية متينة تزيد من قوتها وجود أكثر من 10000 مواطن من أيرلندا في الإمارات؛ وتشمل هذه العلاقات الحضور القوي للمأكولات والأطباق الأيرلندية في المطاعم في مختلف أنحاء الإمارات ومراكز التسوق لتقدم لسكان الدولة وزوارها منتجاتٍ ممتازةً وعالية الجودة.

وأضاف إنه دعماً لارتباط أيرلندا بالسوق الإماراتية، فقد ترأس بعثة تجارية إلى والسعودية تحت رعاية مجلس الأغذية الأيرلندي «بورد بيا» لتوفير فرصٍ جديدة وتعزيز العلاقات الحالية مع المنطقة على الصعيدين الحكومي والتجاري.

وتأتي هذه البعثة بعد أن وصلت صادرات الغذائية الزراعية إلى الإمارات بمفردها إلى 225 مليون درهم (54 مليون دولار) العام الماضي، بزيادةٍ بلغت 154% من حيث القيمة و289% من حيث الحجم مقارنةً بعام 2010، مما يضع الإمارات في المرتبة 21 بالنسبة لأيرلندا بين أكبر الوجهات التجارية المستوردة لمنتجاتها على مستوى العالم.

وقال إننا نسعى أيضاً خلال زيارتنا إلى المنطقة لإطلاق استراتيجية (بورد بيا) الممتدة لثلاث سنوات، التي تهدف إلى زيادة صادرات الأغذية والمشروبات الأيرلندية إلى منطقة الخليج لتحقق 1.6 مليار درهم (431 مليون دولار) بحلول عام 2025، مع التركيز بشكلٍ خاص على منتجات الألبان والأغذية الاستهلاكية.

وتُعد الإمارات والسعودية من أهم شركائنا على المستوى التجاري، وأعتقد أن أيرلندا تتمتع بالقدرة على تلبية المتطلبات الغذائية المتنوعة في المنطقة، لا سيما وأننا نصدّر 90% من إنتاجنا الغذائي لنكون بذلك الخيار الأفضل بالنسبة إلى هذه المنطقة التي تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الغذاء.

كما تشكل شراكتنا مع الإمارات والسعودية نتيجةً طبيعيةً لجهودنا الدؤوبة وتركيزنا على جودة المنتجات واستدامتها وإمكانية تتبع مصادرها.

وكشفت الاستبيانات التي أجراها «بورد بيا» مع المتسوقين في الإمارات والسعودية عن تأثير أزمة كوفيد-19 على سلوك التسوق لديهم وتغير اختياراتهم فيما يتعلق بالمأكولات.

حيث تحول تركيزهم إلى المحتوى والقيمة الغذائية للمنتج، إذ أشار نصف البالغين المشاركين في الاستبيان إلى زيادة اهتمامهم بالمحتوى الغذائي الطبيعي في الأغذية والمشروبات التي يتناولونها. وأشار 85% من المتسوقين في السعودية خلال الاستبيان إلى أنهم باتوا أكثر اهتماماً في نوعية الغذاء الذي يشترونه منذ بداية الأزمة الصحية.

إكسبو2020 و«جلفود»

نظمت الحكومة الأيرلندية هذه البعثة التجارية بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي ومعرض جلفود، اللذين يتيحان لشركات الأغذية والمشروبات الأيرلندية الفرصة لاستعراض منتجاتها الآمنة والمستدامة وعالية الجودة في مختلف القطاعات، مثل مشتقات الألبان واللحوم والدواجن والأغذية الاستهلاكية والبسكويت وغيرها.

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