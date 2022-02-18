"جرانديوس" يفتتح رابع أكبر متجر في مجمع دبي للاستثمار

المصدر: دبي- البيان

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قامت سلسلة متاجر البيع بالتجزئة جرانديوس سوبرماركت والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، بإطلاق رابع أكبر فرع لها في فبراير الجاري. ويغطي المتجر مساحة تقدر بـ 30881 قدمًا مربعًا ويقع في مجمع دبي للاستثمار في مركز التسوق OSR الذي تم افتتاحه حديثًا.

يهدف جرانديوس من خلال تلبية احتياجات الحي المزدهر في داخل مجمع دبي للاستثمار وخارجه إلى دعم المجتمع من خلال تقديم مجموعة واسعة من محلات البقالة والمنتجات الطازجة بالإضافة الى المنتجات المستوردة خصيصاً من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط.

يمثل الإطلاق الأخير افتتاح الموقع الحادي عشر لجرانديوس في دبي والمركز السابع عشر في الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. تهدف سلسلة البيع بالتجزئة إلى تحقيق القيمة الحقيقية للعائلة من خلال تجربة تسوق مريحة مع الحفاظ على قيمتها الأساسية المتمثلة في كونها صديقة للبيئة وداعمة للمزارعين المحليين.

وقام المجمع التجاري الذي تم افتتاحه حديثًا بتنظيم حدث الافتتاح الكبير في 17 فبراير وشمل عروضاً للأطفال، مثل عرض الفقاعات والسلحفاة المحظوظة والمشعوذ ووكر المشي. وبالمثل، استمتع البالغين بعروض راقص التنورة وبالموسيقى إلى جانب القهوة العربية والمرطبات.

تعرف الأطفال أيضًا على الدور البالغ الأهمية للاستدامة في سوبر ماركت جرانديوس حيث تضمن الافتتاح الكبير جلسة تفاعلية للأطفال مع السيد سلحفاة أثناء التعرف على أهمية إعادة التدوير والحياة المستدامة.

التزام بالاستثمار

وأشار غسان عبود، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة غسان عبود: "نحن ملتزمون بالاستثمار في قطاع الأغذية لدولة الإمارات، وواثقون من أن شراكتنا مع مجموعة موانئ أبو ظبي تشكل خطوة رائدة لقطاع تصنيع الأغذية وتوزيعها في الدولة".

وأضاف: "توفر البنى التحتية الجاهزة وخدمات القيمة المضافة التي يوفرها المركز الجديد منظومة متكاملة لمزودي السلع الغذائية المحليين والعالميين، كما تسهم في توظيف أحدث التقنيات الرقمية التي تساعد في تحسين الابتكارات الخاصة بقطاع الأغذية".

جودة عالية

قال مصعب عبود نيابة عن جرانديوس سوبرماركت: "إننا نهدف إلى تزويد المجتمعات والعائلات بتجربة تسوق البقالة عالية الجودة وبأسعار معقولة. هدفنا هو أن نصبح في المرتبة الاولى ضمن شركات التجزئة للبقالة التي تعزز القيم العائلية وتسلط الضوء على الاستدامة وتحث عليها. لا ينعكس هذا في أسعارنا فحسب، بل في المجموعة الواسعة التي نمتلكها من السلع الصديقة للبيئة. نظرًا لأن مستقبلنا وأجيالنا المستقبلية تعتمد على القرارات المستدامة التي نتخذها اليوم، فإننا في جرانديوس ملتزمون بدعم معايير هذه المبادرة في المستقبل المنظور".

تجربة العملاء

بفضل الأسقف الشاهقة والممرات المتباعدة والأرضيات الخشبية الفاتحة والإضاءة الطبيعية الوفيرة، يوفر موقع جرانديوس الجديد تجربة تسوق متميزة تتمحور حول العملاء مع مجموعة من الأصناف الواسعة المتاحة في جميع المواقع. عندما يقترن التسوق في جرانديوس بأسعار تنافسية ومجموعة مختارة بعناية من المنتجات الدولية والمحلية، فإن التسوق في جرانديوس هو بالتأكيد تغيير مرحب به من مجموعة محلات السوبر ماركت الحالية في الإمارات العربية المتحدة.

يوفر جرانديوس سوبرماركت الجديد عدة أقسام مخصصة للمجتمع، يستضيف كل منها خبير في الفئة. من بينها قسم اللحوم والمنتجات البحرية وقسم الاجبان و قسم الاطعمة العضوية العالمية وقسم البحر الأبيض المتوسط الجديد تمامًا. يقدم قسم البحر الأبيض المتوسط الحصري سلعًا منتقاة بعناية من جميع أنحاء دول البحر الأبيض المتوسط ، مما يوفر أفضل ما في كل بلد في المنطقة.

الاستدامة

يعد جرانديوس في مقدمة رواد الصناعة في مجال الاستدامة. بالإضافة إلى كونه أول سلسلة بيع بالتجزئة تستبدل الأكياس البلاستيكية التي تُستخدم مرة واحدة بالكامل بأكياس ورقية مجانية، يعمل جرانديوس على إضافة المزيد من المبادرات باستمرار إلى محفظة الاستدامة الخاصة به. من خلال مثل هذه المبادرات، يتم تشجيع المستهلكين على الاستهلاك المستدام مع تعزيز العادات الصديقة للبيئة.

مستقبل واعد

يواصل جرانديوس نهجه متعدد الأشكال لتقديم قيمة للمناطق الحضرية في الإمارات. فهو يسير على المسار الصحيح لتنفيذ خطط النمو السريع ويهدف إلى مضاعفة متاجره في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة في عام 2022. لن يقوم جرانديوس بتوسيع نطاق وصوله في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل سيدمج الانشطة والفئات الجديدة والمبتكرة داخل المتجر مع كل توسع للارتقاء بتجربة العملاء. وسيطلق جرانديوس سوبرماركت قريباً موقعاً على الواجهة البحرية في القناة، أبو ظبي. حيث سيضم مزيجًا من تجارب المأكولات والمشروبات جنبًا إلى جنب مع لوازم البقالة عالية الجودة لاستكمال تجربة الأسرة.

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