17.5 مليار دولار إجمالي رصيد الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والهند بنهاية 2020

المصدر: وام

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بلغ إجمالي مجموع رصيد الاستثمارات المباشرة المشتركة بين الإمارات والهند بنهاية العام 2020 نحو 17.5 مليار دولار (64.3 مليار درهم) موزعة بين 9.54 مليار دولار (35 مليار درهم) إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات إلى الهند، وحوالي 7.97 مليار دولار(29.2 مليار درهم ) إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من الهند إلى الإمارات حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء .

وشكلت الأنشطة العقارية 45.5% من إجمالي الاستثمارات بقيمة 3.62 مليار دولار (13.3 مليار درهم ).. واستحوذ قطاع الجملة والتجزئة على 27.5 % من إجمالي رصيد الاستثمارات المباشرة من الهند إلى الإمارات بقيمة 2.2 مليار دولار (8.1 مليار درهم)، وقطاع التصنيع بنسبة 11% وبما قيمته 879 مليون دولار (3.2 مليار درهم) والمالية والتأمين بنسبة 5.8% وبقيمة 468 مليون دولار (1.7 مليار درهم).

و حاز قطاع الخدمات الإدارية والدعم الفني نسبة 2% من إجمالي الاستثمارات المباشرة من الهند إلى الإمارات وبقيمة 181 مليون دولار (664 مليون درهم) و توزعت نسبة 8 % من إجمالي رصيد الاستثمارات المباشرة من الهند للدولة بين عدد من القطاعات منها النقل والتخزين، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التعدين المحاجر، الصحة، الخدمات الاجتماعية، التعليم، الإنشاءات، خدمات الإقامة والطعام، والأنشطة الخدمية الأخرى.

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