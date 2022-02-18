«بروبرتي فايندر» تتوقع استمرار ارتفاع أسعار عقارات الإمارات 2022

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت «بروبرتي فايندر» المتخصصة في البيانات العقارية أن سوق العقارات بالدولة استهلت العام الجاري على أفضل ما يكون، ذلك أن دبي وحدها شهدت على مدار يناير الماضي إتمام 5797 صفقة عقارية بقيمة 16.69 مليار درهم، مسجلة بذلك أفضل أرقام لها في شهر يناير على الإطلاق وتوقعت أن تواصل أسعار العقارات في الدولة ارتفاعها خلال 2022 الذي بدأته منذ نهاية 2020، بوتيرة مُعتدلة، على خلفية الإضافة المُتوقّعة إلى المخزون العقاري على مدار العام الجاري بوحدات عقارية جديدة من المُنتظر تسليمها في كلٍ من دبي وأبوظبي.

وبحسب بيانات أصدرتها «بروبرتي فايندر»، فإن العقارات التي تُباع للمرة الثانية ــ العقارات الجاهزة استأثرت بنسبة 53% من الصفقات العقارية التي جرت في دبي خلال يناير الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 5.23 مليارات درهم وذهبت نسبة الــ 47% المتبقية إلى العقارات المُباعة قبل إنشائها «على الخريطة» بقيمة إجمالية 11.37 مليار درهم.

وقالت لينيت ساكتشيتو، مُدير الأبحاث والبيانات لدى «بروبرتي فايندر»: «يبدو أن عام 2022 سيشهد استمرارية المسار الصاعد فيما يتعلق بحجم الصفقات العقارية وأيضاً أسعار العقارات بالدولة، في كلٍ من المناطق المُتميزة والشعبية. وسيكون حجم المخزون العقاري الجديد مُنخفضاً في المناطق المُتميزة وفئات مُحدّدة من الأصول كالفلل والمنازل المبنية ضمن صفوف من المنازل المتجاورة «تاون هاوسز». وعليه، نتوقّع استمرار الزيادة في الأسعار في هذه المناطق، ذلك أن الطلب عليها لا يزال مُحتفظاً بقوته».

وأضافت: «كما نتوقّع ألّا ينخفض الطلب على قطاع العقارات «على الخريطة» في أي وقتٍ قريب، نظراً لتصاعد المشاعر الإيجابية لدى المُستثمرين، سياسات التسعير المُغرية، جاذبية دبي، والمشروعات الجديدة التي يجرى تدشينها في السوق».

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