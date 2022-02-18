«فالكُن سِتي أوف وندورز» تطلق حملة «الزراعة المستدامة»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «فالكُن ستِي أوف وندورز»، المجمع السكني متعدد الأغراض والذي يجري تطويره في دبي، إطلاق حملة «الزراعة المستدامة» في مجمّع «فالكُن سِتي أوف وندورز» لتشجيع الأفراد على اتباع أنماط معيشة صحية ومُستدامة من خلال الزراعة الحضرية.

وتقام هذه المبادرة في المنطقة المخصصة للزراعة الحَضَرية ضمن المجمّع كل يوم جمعة، وذلك حتى 11 مارس.

وتستهدف فعاليات المبادرة كل الفئات العمرية من الأطفال والبالغين بهدف تسليط الضوء على أهمية الزراعة الحضرية، فضلاً عن تزويد الزوّار بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق هذه الزراعة في سبيل تعزيز الرفاهية والحياة الصحية في مجمع «فالكُن سِتي».

وقال سالم أحمد الموسى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فالكُن سِتي أوف وندورز: تواصل دولة الإمارات جهودها لتعزيز الاكتفاء الذاتي والتنوع والأمن الغذائي والاستدامة، وتمثل الزراعة الحضرية منهجيةً لتشجيع المعيشة الصحية والمُستدامة.

وتحرص «فالكُن سِتي» على توسيع نطاق الاعتماد على المنتجات الصحية والطازجة عبر إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع لاستكشاف المزيد حول التغذية والزراعة الذاتية.

وأضاف: تحفز المبادرة أفراد المجتمع على معرفة مصادر أغذيتهم، وكيفية زراعتها، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المزارعين. ونفخر بإطلاق هذه المبادرة التي ستعود بفوائد بيئية واجتماعية كبيرة للدولة. كما ندعو الجميع لدعم هذه الخطوة النوعية نحو بناء مستقبل مستدام.

وتتضمن الفعاليات حزمةٍ متنوعة من الجلسات لدعم خطط الزراعة المستقلة للزوّار، فضلاً عن التعريف بأساليب زراعية فعّالة ومبتكرة، مثل نظام الزراعة المائية.

حيث يتم إنبات المحاصيل في المياه بدلاً من التربة بأقل جهد ممكن، والنظام الهولندي للزراعة في الوعاء لزراعة الأعشاب والنباتات المزهرة، مثل الطماطم، والخيار، والفلفل الحلو، والباذنجان، والبازلاء، والبامية.

كما تشمل أجندة المبادرة إقامة زيارات ميدانية لمزارع الخضروات العضوية ومشاتل نباتات الزينة، بالإضافة إلى أنشطة زراعة بذور الخضروات والنباتات وسقايتها، وتحضير التربة للزراعة، وتعبئة الخضار.

وتعقد المبادرة جلسات توعية حول أمراض النباتات والخضروات للتعريف بسُبل التعامل معها، يتخللها أيضاً تنظيم جلسات إرشادية بحضور خبير الزراعة بالبيوت الزجاجية لدى «فالكُن سِتي» لمساعدة أصحاب الفلل المهتمين بتنفيذ المبادرة الخضراء في مساكنهم.

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