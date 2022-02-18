«اقتصادية عجمان» تطلق أسبوع ريادة الأعمال لدعم المشاريع

المصدر: عجمان - وام

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أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان بالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة أسبوع ريادة الأعمال الذي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية المشاريع لجميع فئات المجتمع، ودعم أهداف ريادة الأعمال، ومواكبة التطورات العالمية.

ويسهم أسبوع ريادة الأعمال في دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إشراكهم في الفعاليات المصاحبة للأسبوع، حيث يشهد أنشطة مختلفة عدة منها ورش العمل، وجلسات الاستشارات، والفعاليات، والمسابقات، ومعرض لرواد الأعمال.

وقال عبد الله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إن أسبوع ريادة الأعمال هو محطةٌ للتحول والانتقال نحو اقتصاد معرفي مبتكر في الإمارة ونحن في اقتصادية عجمان نحتضن العديد من المشاريع الناشئة والمبتكرة وندعمها من خلال مبادرتنا وقوانيننا، ونحفزهم أيضاً لتسجيل مشاريعهم كمصنفاتٍ فكرية.

وأكد أن مبادرة أسبوع ريادة الأعمال هي خطوة جديدة تخطوها اقتصادية عجمان دعماً لمسيرة المستقبل وتعزيزاً للهدف الاستراتيجي لدعم النمو الاقتصادي واستدامة العمليات.

من جانبه قال الشيخ عبد الله ناصر النعيمي مدير إدارة تنمية الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان إن موطن ريادة الأعمال يتكامل مع الخطة التطويرية ويرتكز على استراتيجية موحدة مستمدة من رؤية الإمارة، وتعزيزاً لأهداف الدائرة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار وتحويل أفكار الرواد إلى مشاريع تُحقق مستويات عالية من النجاح لتعزيز جاذبية السوق الإماراتي للمستثمرين وأصحاب الأعمال. وأضاف إن أسبوع ريادة الأعمال سيكون حدثاً سنوياً تحتضنه إمارة عجمان لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل الأنشطة الاقتصادية.

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