"إعمار" تعلن افتتاح "دبي هيلز مول" رسمياً

المصدر: البيان

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أعلنت "إعمار لإدارة مراكز التسوق" افتتاح دبي هيلز مول رسمياً، ليكون أحدث وجهات التسوّق والمطاعم والترفيه في دبي هيلز استيت.

ويتألّف دبي هيلز مول من طابقين، ويضم مجموعة كبيرة من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم ووجهات الترفيه. ويمكن الاستمتاع بمشاهدة الأفلام في سينما روكسي.

ويوفّر المركز للضيوف وجهات مثيرة لتجارب المأكولات، تضمّ أبرز المطاعم والمقاهي التي تقدّم أفضل الأطباق في أجواء أنيقة وممتعة. وسيجد عشّاق التسوّق في دبي هيلز مول مجموعة ممتازة من العلامات العالمية والمحلية المفضّلة في العديد من الفئات التي تشمل الأزياء، والبصريّات، والساعات، والأحذية، ومستحضرات العناية والتجميل والعطور، والملابس الرياضية، والجواهر، وحقائب اليد والإكسسوارات، والإلكترونيات.

وجهتان للترفيه

وأطلقت إعمار للترفيه "ذا ستورم كوستر" و"أدفنتشر بارك"، وهما وجهتان للترفيه المليء بالمتعة والتشويق في "دبي هيلز مول". ومن شأن هاتين الوجهتين أن تستقطبا عشّاق المغامرات من جميع الأعمار، الذين تتوفر لهم العديد من التجارب المثيرة، بدءاً من قطار "ذا ستورم كوستر" السريع وهو الأفعوانية الأحدث في المنطقة الذي يتيح اختبار تجربة فريدة من نوعها! وتولّد "ذا ستورم كوستر" تجربة مليئة بالحركة والإثارة دون توقّف، حيث تشمل ميزة الانطلاق العمودي مع تبديل السرعات والهبوط الحادّ والتسارع غير المتوقَّع.

وتضمّ الوجهة 3 قطارات في كلّ منها 12 راكباً، ومعاً تشكّل أفعوانية متعاكسة متعدِّدة المركبات تلتف حول كامل المبنى الموجودة داخله، ما يجعلها الوحيدة من نوعها في العالم حيث الأفعوانية هي المبنى بحد ذاته! ومع كلّ انطلاقة، سيعيش ما يصل إلى 36 ضيفاً تجربة غامرة بنطاق 360 درجة مدّتها دقيقتان ونصف دقيقة من الإثارة والتشويق بعد الانطلاق نحو الأعلى. ومن خلال الجمع بين مقاطع الفيديو الحقيقية والمؤثِّرات السينمائية الخاصّة، ستتاح للضيوف فرصة الغوص في قلب عاصفة هائلة تحبس الأنفاس!

أدفنتشر بارك

أما "أدفنتشر بارك"، فهو عبارة عن منتزه رياضي داخلي يتيح للأطفال من عمر 3 سنوات وما فوق وكذلك المراهقين، فرصة الاستمتاع بقضاء أوقات مشوّقة يتخلّلها الكثير من الركض والقفز والتسلّق والمرح داخل هذه الحديقة الداخلية الضخمة التي تشمل 11 تجربة مختلفة، إضافة إلى وجهة "سكاي بارك" المذهلة التي تُمكِّن الضيوف من صقل مواهبهم في التسلّق!

وبالنسبة لمحبّي القفز، هناك منطقة الترامبولين "جامب بارك"، حيث يمكنهم تمضية ساعات طويلة من القفز وكذلك المشارَكة في الألعاب التفاعلية المتعدّدة وإزالة العوائق المختلفة.

و"نينجا بارك"، وهي لعبة مخصَّصة للمحاربين الصغار الذين باستطاعتهم مواجهة العديد من التحدّيات لتعزيز مهاراتهم الأساسية في فنّ قتال النينجا، والتي تشمل الرشاقة، والقوّة، والتوازن، والتنسيق. بينما تشكّل جدران التسلّق "ذا كلايمبنغ وولز" تجربة رياضية متكاملة لتحريك الجسم بأسره وتحدّي القدرات الشخصية، وهي تمنح الضيوف من كافة الأعمار ومستويات اللياقة البدنية الفرصة للاستمتاع بالتسلّق المشوّق والنشاط البدني الصحي.

ومع "سايبر وول"، الجدار السيبراني، تصبح ممارسة الرياضة أكثر متعة مع هذه التجربة المعزَّزة مستقبلياً في مجال رياضة التسلّق، والتي تجمع بشكل ذكي بين أجهزة استشعار للعمق وجهاز عاكِس متطوّر وتقنيات الواقع الافتراضي لتوليد تجربة تسّلق غنية بالتفاعل وفق مبدأ الواقع المعزَّز.

وتضمّ منطقة الألعاب "سلايد أن فلاي" العديد من منزلقات التزحلق المصنوعة من مواد متينة تتحمّل أوزان اللاعبين مع توفير السلامة التامّة لهم. ويمكن مع هذه الألعاب الانطلاق في منزلق مشابه للكعكة المستديرة على سبيل المثال ليحطّ بعدها المشاركون بطريقة مشوّقة فوق كيس هوائي ضخم.

وهناك أيضاً "باور بارك" حيث يمكن للضيوف تمضية أوقات رائعة مع الأصدقاء في هذه الوجهة المصمَّمة بشكل خاص والتي تحوي أرضية مع أجهزة استشعار للضغط ومجموعة من العوائق. ولأجل كسب أعلى النقاط، يتوجّب على اللاعبين تخطّي العوائق لتحديد وإطفاء الأضواء التي تتمّ إنارتها بشكل عشوائي في مختلف أنحاء هذه المنطقة المسلّية.

متاهة الكهف

وفي "كيف مايز" سيكتشف الزوّار متاهة ضخمة ومعقَّدة مماثلة للكهوف، وتتكوّن من أنفاق منفصلة كلّ منها برمز لونيّ مختلف مع مستويات متفاوتة من الصعوبة، حيث سيتعلّم المستكشفون كيفية التحرّك في الكهوف التي تضم ّالكثير من التعاريج والمنعطفات والمنخفضات والمطبّات والصخور.

وأخيراً، في "سكاي بارك" ستُتاح للضيوف فرصة تعلُّم التسلّق كالمحترفين وصقل مهاراتهم في التوازن على هذا المسار المصنوع من الحبال والمتميّز بتحدّياته المختلفة. بينما في ملعب "ذا بلاي غراوند"، يمكن للأطفال الصغار تمضية أوقات مرحة عبر الانخراط في الألعاب المفتوحة المختلفة التي تدفعهم للاستكشاف والتعلُّم والتفاعل مع غيرهم في ظلّ وجود العديد من المنزلقات متعدّدة المستويات ومنطقة واسعة لكرات اللعب. أما في "سكاي بارك جونيور"، فسيستمتع الصغار بالأنشطة المختلفة المتاحة في هذه المنطقة المخصَّصة للألعاب المشوّقة والمصمَّمة لتطوير مهارات الأولاد الرياضية وتلك المتعلّقة بقيادة المركبات.

علامات تجارية

وتسجل مجموعة الشايع، لإدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، حضوراً قوياً من خلال 22 محلاً على مساحة أكثر من 105,000 قدم مربعة من مساحات البيع بالتجزئة. وتشمل القائمة ستاربكس، شيك شاك وبنكبري، وعلامات تجارية رائدة في مجال الأزياء والأحذية والصحة والجمال والأثاث المنزلي مثل أمريكان إيجل، باث& بودي وركس، بووتس، كليرز، د. فرانيس، اتش آند ام، فوت لوكر، جو مالون، لو لابو، مذركير، ماك، موجي، بوتري بارن، بوتري بارن للأطفال، فيكتوريا سيكريت، ووست إلم. وقال بين شيارير، نائب الرئيس الأول لإدارة العقار في مجموعة الشايع: سعداء جداً بالعمل مجدداً مع شركة إعمار العقارية، الشركة المطورة والمشغلة لدبي هيلز مول، ونتطلع إلى توسيع هذه الشراكة الناجحة باستمرار.

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