«صناعات أسمنت الفجيرة» تبحث الانسحاب من بورصة الكويت

المصدر: أبوظبي - البيان

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يجتمع مجلس إدارة «صناعات أسمنت الفجيرة» في 24 فبراير الجاري لمناقشة مقترح الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، إن أسباب الانسحاب ترجع إلى زيادة كلفة الاشتراك السنوي ببورصة الكويت، والتعارض بين اللوائح والقوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية بدولة الكويت مع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية بدولة الإمارات.

وأوضحت الشركة، أن مجلس الإدارة سيبحث أيضاً تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية واعتماد البيانات المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

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