بحث التعاون بين المصرفين المركزيين بالإمارات وتركيا

المصدر: أبوظبي – البيان

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اجتمع معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي في أبوظبي مع البروفسور شهاب قوجي أوغلو، محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون المشتركة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، ووسائل تنميتها وتعزيزها في المجالات المالية والمصرفية في ضوء اتفاقية مقايضة عملتي البلدين الموقعة بين الطرفين في يناير 2022، بما يسهم في تحقيق المصالح المالية والتجارية والاستثمارية في البلدين. وقال خالد بالعمى: نحرص في مصرف الإمارات المركزي على تقوية أواصر التعاون مع البنك المركزي للجمهورية التركية في العديد من مجالات القطاع المالي، من أجل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

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