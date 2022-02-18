71.5 ملياراً أرباح 71 شركة في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أظهرت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً ملحوظاً في أرباحها، وإيراداتها العام الماضي. وكشف مسح «البيان الاقتصادي»، تحقيق 71 شركة مساهمة عامة، وخاصة مدرجة في السوق نحو 71.5 مليار درهم 2021، بنمو 92.5% أو 34.35 مليار درهم مقارنة بنحو 37.11 ملياراً 2020.

واستحوذ قطاع البنوك على نصيب الأسد من إجمالي الأرباح مع تحقيق 8 بنوك مدرجة أرباحاً صافية بنحو 21.87 مليار درهم في 2021 بزيادة 32% وجاء قطاع الاستثمار والخدمات المالية في المرتبة الثانية، بأرباح 13 مليار درهم، ثم قطاع الطاقة بأرباح 11.6 مليار درهم، يليه الاتصالات بـ 9.6 مليارات.

وتصدر «أبوظبي الأول» الشركات الأكثر ربحية مع تحقيقه 12.54 مليار درهم في 2021 بنمو 19% يليه «العالمية القابضة» بأرباح تجاوزت 11.3 مليار درهم بنمو 275% فيما جاءت «اتصالات» ثالثاً بأرباح 9.3 مليارات درهم بنمو 3% ثم «طاقة» بأرباح 5.99 مليارات درهم بنمو 99% و«أبوظبي التجاري» 5.24 مليارات درهم بزيادة 38%.

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