الأسهم تواصل الصعود لمستويات قياسية

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

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واصلت أسواق الأسهم المحلية الصعود والتحليق لمستويات قياسية في ختام جلسة، أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 8 مليارات درهم، رغم تعرض بعض الأسهم لعمليات جني أرباح جزئية، فيما اقتربت السيولة من حاجز ملياري درهم، وسط عمليات شرائية للأجانب والمؤسسات.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.13%، ليغلق عند 3330 نقطة، ليستقر بذلك عند أعلى مستوياته في 4 سنوات، بدعم رئيسي من مكاسب أسهم العقار، فيما زاد سوق أبوظبي هامشياً بنحو 0.06% ليصل إلي 9207.52 نقاط، مواصلاً تسجيل أعلى مستوياته علي الإطلاق بدفع رئيسي من أسهم الاستثمار والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.96 مليار درهم، منها 1.54 مليار في أبوظبي، و421.23 مليوناً بدبي، وجرى تداول 411.3 مليون سهم، موزعة بواقع 240.7 مليوناً في أبوظبي، و170.6 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 13632 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.7% مع نمو «إعمار العقارية» 1% و«الاتحاد العقارية» 0.71% و«ديار» 0.21%، فيما انخفض «إعمار للتطوير» 0.45%، واستقر «داماك»، وزاد قطاع البنوك 0.01% مع استقرار «الإمارات دبي الوطني»، وارتفاع «جي إف إتش» 0.82% فيما تراجع «دبي الإسلامي» 0.16% و«أملاك» 1.3%، ونزل قطاع الاستثمار 0.13%، وانخفض قطاع النقل 0.27%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 165.5 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 56.23 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 44.4 مليوناً. وحقق «السلام السودان» أكبر ارتفاع بنسبة 6.96%، فيما كان «الاستشارات الدولية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.82%، واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 123 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع الاستثمار مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.53% و«ألفا ظبي» 1.43% و«إشراق» 1.2% فيما استقر «الواحة كابيتال» و«ملتيبلاي»، وصعد قطاع الاتصالات مع نمو «اتصالات» 0.97%.

وتراجع قطاع البنوك مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.85% و«أبوظبي التجاري» 0.58% بينما صعد «أبوظبي الإسلامي» 1.52%، وانخفض قطاع الطاقة وتباين أداء العقار.

هيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 305.6 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 293.2 مليوناً. وحقق «ريم للاستثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 14.97%، فيما كان «رأس الخيمة للدواجن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.78%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 41.17 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

إفصاحات

ـــ أعلنت شركة «أجيليتي» أنها ستستحوذ من خلال شركتها التابعة «أجيليتي ستراتيجيز هولدنخ» على 12.1 مليون سهم من أسهم «جون مينزيز» من بائعين مختلفين.

ـــ ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «بي اتش ام كابيتال» بنسبة 125% إلى 13 مليون درهم، خلال 2021 مقارنة بنحو 5.77 ملايين في 2020.

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