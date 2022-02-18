مسؤولون: إنجازات وزارة الصناعة تفتح آفاقاً تنموية جديدة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد مسؤولون أن إنجازات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال عام 2021 تعزز تحول الإمارات إلى مركز عالمي للثورة الصناعية 4.0 وتسهم في فتح آفاق تنموية جديدة بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تعزيز دور القطاع الصناعي في دعم مسيرة التنمية المستدامة من خلال بيئة جاذبة للاستثمارات ودعم التنوع الاقتصادي في الدولة.

وأشاد أحمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية بالإنجازات النوعية التي حققتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على مدار 2021 والنتائج المميزة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتي يساهم المصرف في تمكينها انطلاقاً من دوره المحوري كمحرك مالي لها وشريك في تحقيق أهدافها تحت إشراف الوزارة.

وأضاف إن المصرف يعمل من خلال محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم على مدار 5 سنوات مخصصة لدعم عدة قطاعات صناعية والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13.500 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وخلق 25 ألف وظيفة. وأشار إلى دور المصرف في دعم استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال مبادراته التي أطلقتها ضمن مشاريع الخمسين بتوجيهات من مجلس إدارته برئاسة الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية.

وأضاف أن المصرف أطلق مبادرتين تمثلان تنفيذاً عملياً لهذا التوجه، وتقوم المبادرة الأولى على تخصيص 5 مليارات درهم لدعم مشاريع ريادة الأعمال والابتكار المملوكة من مواطنين إماراتيين. بينما تشمل المبادرة الثانية تخصيص 5 مليارات درهم أخرى لدفع عجلة التنمية الصناعية وتبني التكنولوجيا المتقدمة دعماً للتحول نحو نشر تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

أهداف مستقبلية

وقال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إن تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يأتي في إطار تحقيق أهدافنا المستقبلية الطموحة التي تساهم في الرحلة التطورية لشركتنا ووطننا.

وأضاف أن الشركة انضمت في 2021 إلى برنامج «القيمة الوطنية المضافة» في خطوة إضافية لتعزيز مساهمتنا الاقتصادية في الإمارات. وتسهم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بنحو 1.4% في الاقتصاد المحلي، ونسعى لزيادة هذه المساهمة من خلال زيادة المشتريات المحلية للشركة، والمساعدة في تحقيق أهداف «مشروع 300 مليار». ونحن نسعد بالانضمام إلى شبكة «رواد الثورة الصناعية الرابعة 4.0»، ومشاركة خبراتنا مع الشركات الإماراتية الأخرى.

صناعات مستقبلية

قال المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات إن منجزات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2021 تجسد الجهود في الارتقاء بالصناعة الوطنية وفتح آفاق تنموية جديدة أمامها بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بالعمل على تعزيز دور القطاع الصناعي في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز حضور الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها الإحلالية.

وأضاف أن الوزارة لديها سجل حافل بالإنجازات خلال العام المنصرم التي تدفع عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام، ومن أبرز الإنجازات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» الهادفة للنهوض بالقطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031؛ ومبادرة «اصنع في الإمارات» الاستراتيجية التي تمثل دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين والمطوّرين ليكونوا جزءًا من «مشروع 300 مليار» وليستفيدوا من المزايا التي يوفرها اقتصاد الإمارات.

ومن جانبه، قال مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تلعب دوراً كبيراً في تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات ودعم التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال جهودها مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين في تطوير القطاع الصناعي وتحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»مشروع 300 مليار«التي تعكس الطموحات المشتركة للجهات الحكومية الاتحادية وللقطاع الخاص المتمثلة في تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني. وتأتي «شروق» بمقدمة الجهات الداعمة لجهود الوزارة في تنفيذ استراتيجية الدولة الصناعية، ومن أوائل المنضمين إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يعزز الطلب على المنتجات الوطنية.

شنايدر إلكتريك

قال أحمد خشان رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقود مبادرات استراتيجية متميزة لتعزيز تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للثورة الصناعية 4.0. وندعم في شنايدر إلكتريك بشكل كامل مثل هذه المبادرات ونحن فخورون بقدرتنا على الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لجعل الإمارات العربية المتحدة موطنًا لمصانع المستقبل.

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