«أدنوك» ترسي عقوداً بـ 7.1 مليارات درهم لتعزيز أنشطة الحفر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس، ترسية عقود بقيمة إجمالية قدرها 7.1 مليارات درهم (1.94 مليار دولار) لتعزيز نمو أنشطة الحفر. ويأتي ذلك في أعقاب الاستثمارات الضخمة التي أعلنت عنها أدنوك أخيراً في مجال معدات وخدمات الحفر لتحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 وتمكين الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وهذه العقود تعد الأكبر من نوعها في قطاع النفط والغاز، وهي تتضمن توفير خدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر وتثقيب الآبار. وقد تمت ترسية هذه العقود من خلال مناقصة تنافسية على شركة «أدنوك للحفر» و«شلمبرجير اس ايه الشرق الأوسط» وهاليبرتون وورلد وايد - أبوظبي ووذرفورد بن حمودة.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك: تأتي ترسية هذه العقود ضمن نهج أدنوك بالاستثمار لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد أبوظبي الهيدروكربونية وزيادة القيمة للوطن، وفي الوقت ذاته ترسخ مكانة الإمارات مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة منخفضة الكربون وكذلك مكانة أدنوك كمنتج مسؤول للطاقة. وتدعم هذه العقود جهود تنفيذ استراتيجية أدنوك للنمو الذكي 2030، كما أنها تحقق فوائد اقتصادية مهمة من خلال إعادة توجيه أكثر من 80% من قيمتها إلى الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ومبادئ الخمسين التي ترسم مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي المستدام.

5 سنوات

وستغطي هذه العقود الخدمات المذكورة لحقول أدنوك البرية والبحرية لمدة 5 سنوات مع خيار التمديد لسنتين بالشروط والأحكام نفسها، وهي تتضمن خدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر القياس المستمر لخصائص التكوينات الصخرية لتوجيه عمليات الحفر بينما تشمل خدمات التثقيب إنشاء أنفاق في حفرة البئر للسماح للسوائل بالتدفق من المكمن النفطي.

وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: يعكس نطاق خدمات العقد الذي تمت ترسيته على «أدنوك للحفر» النمو والتطور اللذين حققتهما الشركة في تقدم خدمات تهيئة الآبار وخدمات الحفر المتكاملة، كما يؤكد في الوقت ذاته دور شركة «أدنوك للحفر» المحوري في تنفيذ خطط مجموعة أدنوك لرفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز. ونحن على ثقة أن ترسية هذه العقود على الشركات الرائدة الأربع ستسهم في تحقيق قيمة محلية إضافية كبيرة وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من أصحاب الكفاءات تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.

قيمة مضافة

وسيتم إعادة توجيه ما يزيد نسبته على 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، كما ستسهم هذه العقود في توفير فرص عمل للمواطنين في الشركات الفائزة بالعقود والتي ستعمل أيضاً على إيجاد فرص لتصنيع احتياجاتها محلياً، مما يدعم بشكل مباشر أهداف «مبادئ الخمسين».

ويعتبر العقد الذي تم ترسيته على شركة «أدنوك للحفر» الأكبر من حيث القيمة ويغطي خدمات متنوعة تشمل تسجيل قياس البئر المفتوح وتغليف فتحات الحفر والتثقيب. ويعكس نطاق خدمات هذا العقد التطور الذي حققته «أدنوك للحفر» وتوسع نطاق خدماتها بعد تحولها إلى شركة تقدم خدمات متكاملة لحفر وتهيئة الآبار ومجموعة متكاملة من خدمات الحفر والحفارات بفضل شراكتها الاستراتيجية مع «بيكر هيوز» في عام 2018، والتي حصلت بموجبها على حصة 5% في شركة «أدنوك للحفر».

استثمارات قياسية

أعلنت أدنوك في نوفمبر 2021 عن تنفيذ استثمارات قياسية تصل قيمتها إلى حوالي 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) لتعزيز النمو في مجال أنشطة الحفر، وذلك من خلال عقود تمت ترسيتها على مجموعة من الشركات الرائدة لتنفيذ مشاريع خاصة برؤوس الآبار والمكونات ذات الصلة، وأدوات ومعدات حفر وتهيئة الآبار والخدمات المتعلقة بها، وحاملات أنابيب التغليف والتبطين ومستلزمات التثبيت بالإسمنت.

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