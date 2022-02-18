«استيكو»: تفاؤل باستمرار انتعاش أسواق عقارات الإمارات 2022

المصدر: أبوظبي- البيان

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استمرت حالة الانتعاش بسوق العقارات في الإمارات خلال 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه خلال عام 2022. وكشف «تقرير القطاع العقاري في الإمارات» للربع الأخير من عام 2021، الصادر عن شركة «استيكو» المتخصصة في مجال إدارة العقارات، عن ارتفاع كبير في النشاط والأسعار ضمن فئتي الفلل ومنازل «التاونهاوس».

وأظهر التقرير أنه رغم الأداء المتفاوت الذي سجله قطاع الشقق السكنية طيلة تلك الفترة، أظهرت المبيعات زيادة في الإقبال منذ بداية 2021، حيث حقق كل من النشاط والأسعار في معظم المجمعات ارتفاعاً ملحوظاً.

سوق دبي

وشهد عام 2021، تسليم نحو 17 ألف وحدة سكنية، تشمل 15 ألف شقة وألفي فيلا، حيث سجلت مجتمعات، مثل قرية جميرا الدائرية و«أكويا أكسجين»، الجزء الأكبر من عمليات الإنجاز. كما شهد قطاع العقارات التجارية، تسليم حوالي 1.5 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية الجديدة.

كما ارتفعت أسعار إيجار الشقق والفيلات بنسبة 3% و4% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 10% و24% على أساس سنوي. كما سجلت أسعار إيجار المكاتب أيضاً، ارتفاعاً بنسبة 4% في المتوسط، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي قطاع المبيعات، واصلت أسعار بيع الشقق والفلل والمكاتب مسارها التصاعدي، حيث ارتفعت بمعدل 20% و40% و12% على التوالي، خلال عام 2021.

توقعات

وتقدر التوقعات المستقبلية لعام 2022، أن يبلغ المعروض الجديد نحو 30 ألف وحدة سكنية، ومليوني قدم مربعة من المساحات المكتبية، ولكن على غرار السنوات السابقة من المتوقع، أن يتأخر تسليم بعض هذه الوحدات، وتمديد مواعيد تسليمها في نهاية المطاف إلى عام 2023. وفي ضوء التوقعات التي تشير إلى تسليم المزيد من الوحدات في عام 2022، ستزداد أهمية استبقاء المستأجرين، ومن المتوقع أيضاً، أن ترتفع أسعار الإيجارات عبر جميع فئات الأصول الرئيسة بالنسبة للعقارات عالية الجودة، وإن كان ذلك بمعدل أقل.

سوق أبوظبي

يشير التقرير إلى أن سوق العقارات السكنية في أبوظبي، شهد تسليم نحو 7300 وحدة سكنية خلال عام 2021، تضم 7 آلاف شقة، و300 فيلا. وتم تسليم معظم هذه الوحدات في شاطئ الراحة على جزيرة ياس. وبالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2021، إطلاق عدد من المشاريع الجديدة، بما في ذلك كل من «نويا فيفا» و«نويا لوما» و«ماغنوليا» في جزيرة ياس. وكانت أسعار إيجار الشقق مستقرة نسبياً مع نهاية 2021.

وواصلت الفلل ومنازل التاونهاوس، تسجيل مستويات طلب قوية، لا سيما في مجمعات الفلل المطورة جيداً في السعديات وجزيرة ياس. وكنتيجة لذلك، سجلت أسعار إيجارات الفلل، ارتفاعاً بنسبة 4% في المتوسط على مدار العام، رغم تسجيل بعض المشاريع لارتفاع في الأسعار بواقع 15% تقريباً. وشهد سوق المكاتب حالة من الاستقرار النسبي خلال عام 2021.

وسجل سوق البيع أداء قوياً خلال عام 2021، خاصّة في ما يتعلق بأسعار مبيعات الفلل، مدفوعاً بالنقص الملحوظ في أعداد الفلل المكتملة عالية الجودة، والمتاحة للبيع في السوق. وسجلت مبيعات الفلل نمواً سنوياً بواقع 14% في المتوسط، وكان هذا النمو مدفوعاً في المقام الأول بمشاريع الفلل القائمة في جزيرة السعديات وجزيرة ياس. وبالمثل، أظهرت مبيعات الشقق أيضاً، زيادة ملحوظة في مستويات الطلب، لا سيما خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام، ما ساهم في تسجيلها لزيادة سنوية بلغت 2% في المتوسط. وسيشهد عام 2022، الإعلان عن العديد من المشاريع الجديدة، واستئناف عدد من المشاريع التي تم تعليقها في السابق. وتشير التوقعات إلى استمرار تحسن أسعار الإيجار المُسجلة خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2021 خلال عام 2022.

مساهمة «إكسبو»

ساهم إكسبو 2020 دبي في دعم وتيرة التعافي، وفي زيادة الطلب على العقارات، وارتفاع أسعار الإيجارات، كما أدت المبادرات الرئيسة الأخرى التي تم الإعلان عنها على مدار العام، مثل برامج التأشيرات الذهبية وتأشيرات التقاعد، وإصدار خطة دبي الحضرية 2040 (أبريل 2021)، والإطلاق والتنفيذ الناجح لبرامج التطعيم، وتدابير احتواء تفشي الجائحة الاستراتيجية، التي وضعتها الحكومات المحلية والاتحادية، إلى تحسين الأداء في السوق.

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