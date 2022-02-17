71.5 مليار درهم تداولات عقارات أبوظبي 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن قيمة التداولات العقارية في الإمارة خلال 2021، حيث سجلت 71.5 مليار درهم للصفقات العقارية، تم تحقيقها من خلال 14.958 معاملة وشملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن الدائرة تسجيل القطاع العقاري في أبوظبي 7،262 صفقة بيع وشراء لعقارات بما قيمته 18.2 مليار درهم، و7،696 معاملة رهن عقاري بقيمة 53.3 مليار درهم.

وتصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولاً بقيمة 4.1 مليارات درهم، تلتها جزيرة الريم في المرتبة الثانية بقيمة تداولات بلغت 3.2 مليارات درهم واحتلت جزيرة السعديات المرتبة الثالثة بقيمة 2.5 مليار درهم وجاء مشروع الجرف - حزام الغابات في المرتبة الرابعة بـقيمة 1.1 مليار درهم، ومدينة خليفة في المرتبة الخامسة بقيمة 915 مليون درهم.

وأشار الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل، إلى استمرار النمو المستدام في الأسواق العقارية في أبوظبي موضحاً أن الإمارة سجلت مؤشرات تداولات عقارية إيجابية خلال العام الماضي مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة بقطاعنا العقاري ونتطلع من خلال خططنا المستقبلية إلى توفير المزيد من الخدمات المميزة والمبتكرة، إضافة إلى توفير البيانات الدورية والمعلومات التي بلا شك تعزز الثقة وترفع من جاذبية السوق العقاري في أبوظبي.

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