مشاركة ناجحة لغرفة عجمان بمعرض مصر للبترول

المصدر: عجمان - (البيان)

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اختتمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، أمس، مشاركة قوية في فعاليات معرض مصر للبترول. وعقدت المصانع المشاركة تحت مظلة الغرفة، سلسلة من اللقاءات، مع التجار ورجال الأعمال بمصر، والدول المشاركة طوال أيام المعرض. كما تم الترويج لمنتجات الإمارة، وبحث فرص التعاون والشراكة، وإمكانية عقد الصفقات.

وأكد رئيس وفد غرفة عجمان، ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار في غرفة عجمان، نجاح مشاركة وفد الغرفة في المعرض، في ظل الترويج لمنتجات مصانع عجمان، إلى جانب التعريف بالمقومات الصناعية للإمارة.

وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارة، يحظى باهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن أعداد المصانع العاملة في عجمان، بلغت بنهاية العام الماضي 1151 مصنعاً.

وأشار ناصر الظفري، إلى أن غرفة عجمان تعتمد خلال عام 2022، خارطة معارض دولية متخصصة، للمشاركة فيها مع أعضائها من الشركات والمصانع، بهدف الترويج للمنتجات المحلية، وفتح أسواق جديدة، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة عجمان بمختلف القطاعات.

وأكد أهمية معرض مصر للبترول وتوفيره نافذة دولية على واقع ومستقبل أسواق الطاقة إقليمياً وعالمياً، ودوره في فتح قنوات للشراكة والتعاون بين المنشآت العاملة في قطاع الطاقة ومشتقاته وخاصة في ظل زخم المشاركات من عدد من الدول.

وثمن ممثلو المصانع المشاركة في المعرض: مصنع رولكس للزيوت، مصنع بترو جلف للزيوت، مصنع دانة لوبريكا للزيوت، مصنع الفجيرة للبلاستيك، مصنع كواليتي للبلاستيك"، حرص غرفة عجمان وجهودها لدعم وتنمية أعمال مصانع الإمارة وتعزيز قدراتها التنافسية عبر المشاركة في كبرى المعارض والفعاليات المتخصصة والسعي لفتح أسواق خارجية جديدة لمنتجات الإمارة، إلى جانب توفير منصات لعقد الشراكات والصفقات وتبادل الخبرات.

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