«جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» تطلق مؤتمر «ميفما كونفكس 2022» في مارس

المصدر: دبي- البيان

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تستعد «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» لإطلاق النسخة الجديدة من فعاليات المؤتمر الإقليمي المرتقب «ميفما كونفكس 2022»، في إطار احتفائها بأحدث الاتجاهات والابتكارات في قطاع إدارة المرافق في الشرق الأوسط. ويستعرض المؤتمر مجموعة من الفعاليات المتمثلة بالمعرض والزيارات الميدانية لــ «إكسبو 2020 دبي»، وغيرها من الفعاليات الواعدة.

وتنطلق أعمال المؤتمر والمعرض لهذا العام تحت شعار «إدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا والبيانات – جوهر التميّز والاستدامة»، حيث سيتم تسليط الضوء على أبرز بيانات ومؤشرات التنمية المستدامة في قطاع إدارة المرافق، على مدار 4 أيام (14 – 17 مارس، 2022)، ستكون موزعة بين يومين من الفعاليات في فندق العنوان، مرسى دبي، ويومين من الزيارات الميدانية التي تهدف إلى التعرف على أبرز الممارسات في إدارة المرافق.

وتزداد أهمية المؤتمر هذا العام عبر إطلاق النسخة الأولى من «جوائز ميفما للتميز في إدارة المرافق 2022». وبعد مرور عقد على ربط صناعة إدارة المرافق في الشرق الأوسط، يهدف هذا المفهوم لإطلاق الجوائز إلى إرساء معايير جديدة للجودة والتميُّز في إدارة المرافق، واستعراض قصص النجاح المختلفة، والاحتفاء بالمساهمات البارزة، وترسيخ ثقافة التميز ومشاركة أفضل الممارسات بهدف الإسهام بدفع عجلة تطور القطاع، وتوسيع آفاق نمو شركات ومزودي خدمات إدارة المرافق والمنشآت. وسيتأهل الفائزون الثلاثة الأوائل في «جوائز ميفما» إلى «الجوائز العالمية للتميز في إدارة المرافق 2022»، إلى جانب المترشحين من جمعيات إدارة المرافق من كافة أنحاء العالم.

وقال جمال لوتاه، مؤسس ورئيس «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»: نتطلّع بشغف لإطلاق النسخة القادمة من فعاليات «ميفما كونفكس» تحت شعار «إدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا والبيانات – جوهر التميّز والاستدامة»، كجزء من مساعينا المستمرة في خلق فرص التواصل والاتصال مع نخبة من خبراء إدارة المرافق وأصحاب المصلحة وصناع القرار والشخصيات الحكومية وغيرهم من الشخصيات الهامة. ويتوقع أن يستقطب المؤتمر هذا العام مزيداً من المشاركين للاستماع إلى الخبراء حول أحدث التحديات في قطاع إدارة المرافق. وتزداد أهمية المؤتمر لهذا العام بإطلاقنا النسخة الأولى من «جوائز ميفما للتميز في إدارة المرافق 2022» تقديراً لجهود وإسهامات أعضاء الجمعية في قطاع إدارة المرافق المستمرة«.

وقال علي السويدي، نائب رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية لإدارة المرافق: شهد قطاع إدارة المرافق تغيرات ملحوظة نتيجة للطلب المتزايد على الأنشطة التشغيلية والارتقاء بخدمات إدارة المرافق المدمجة غير المكلفة، حيث يتمتع سوق إدارة المرافق بإمكانات هائلة للنمو.

ومن هذا المنطلق، تهدف»جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق) إلى توحيد المعايير العالمية وإرساء دعائم الاستدامة وتبني الابتكارات التكنولوجية، تماشياً مع مساعيها الرامية إلى تعزيز أُطر الكفاءة، والجودة، والتميز في خدمات إدارة المرافق، وتأتي هذه المستهدفات في إطار دعم المبادرات الإقليمية والعالمية نحو التحول الرقمي. كما نتطلع لمناقشة الموضوعات المستحدثة لهذا العام لاستشراف فرص التميز والنجاح في تحقيق مستهدفات الأعمال.

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