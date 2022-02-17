«أمنيات» تعلن إنجاز «وان بالم» نخلة جميرا بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «أمنيات» إنجاز مشروعها الفاخر «وان بالم جميرا، دورشيستركوليكشن، دبي»، وبدأت تسليم مساكنه المتميزة التي تتميز بإطلالات رائعة على شواطئ دبي وأفقها العمراني الذي تشكله ناطحات سحاب مرسى دبي وجميرا بيتش رزيدنس، وأيقوناته كبرج العرب وعين دبي. وبدأ «وان بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي»، الذي تديره علامة الضيافة المميزة «دورشيستر كوليكشن»، استقبال المُلَّاك والسكان.

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات: بدء تسليم المساكن يأتي تتويجاً للعمل الدؤوب، الذي رافق إطلاق «وان بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي» لنضيف معلماً عمرانياً جديداً إلى دبي. وكانت «أمنيات» أول مطور عقاري يدخل في تعاون مع علامة الضيافة الشهيرة دورشيستر كوليكشن دبي لتدشن أول مشروع لها في منطقة الشرق الأوسط، في شراكة نوعية تجمع الفخامة والجودة والاهتمام بالتفاصيل.

وقال كريستوفر كاودراي، الرئيس التنفيذي لدورشيستر كوليكشن: يمثل هذا المشروع مقياساً للنجاح الحقيقي المشترك واستطعنا بالتعاون مع مجموعة أمنيات تدشين هذا المعلم الأيقوني في نخلة جميرا في دبي. ويضم هذا المعلم 94 مسكناً مستقلاً فاخراً مع إطلالات واسعة، مع أقصى قدر من الخصوصية.

ويسعى وان بالم جميرا إلى الارتقاء بتجربة العملاء إلى أبعد الحدود من خلال تقديم خدمات «دورشيستر كوليكشن». ويشمل ذلك خدمة الخادم الشخصي على الشاطئ، وخدمات المنتجع الصحيّ للقاطنين، والسينما الخاصة، والمسابح، وخدمة ركن المركبات. بالإضافة إلى ذلك، هناك خدمات الاستقبال على مدار 24 ساعة وخدمات الإقامة التي تشمل خدمة الغرف وتناول الطعام على يد طاهٍ خاص وخدمات بائعي الزهور.

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