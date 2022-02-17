«جابكو» توقع اتفاقية مع 3 شركات مصرية لتدشين منصة بترولية بحرية بقيمة 41 مليون دولار

المصدر: دبي ـ البيان

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وقعت بترول خليج السويس (جابكو)، الشركة المشتركة بين «دراجون أويل»، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، والهيئة المصرية العامة للبترول، اتفاقية مع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) و«بتروجيت» وشركة خدمات البترول البحرية، بقيمة 41 مليون دولار.

وتهدف الاتفاقية إلى تدشين منصة بحرية لتنمية حقل «شمال صفا» ومد خطوط إنتاج بطول عشرة كيلومترات وذلك لزيادة الإنتاج من 10 آلاف برميل يومياً إلى 15 ألف برميل يومياً.

جرى توقيع الاتفاقية في ختام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس)، الذي أقيم بمركز مصر الدولي للمعارض بحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وبدرية أحمد خلفان، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «دراجون أويل»، والمهندس محمد المليجي الرئيس التنفيذي لشركة جابكو، ومحمد فاروق المدير العام لشركة «جابكو».

وقالت بدرية أحمد خلفان: تبرز هذه الاتفاقية المهمة دور (دراجون أويل) الفعال كشريك ملتزم بتوثيق الصلات التي تجمع الإمارات بمصر من خلال خطط توسعية متبادلة المنفعة تسهم في خلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة. وتأتي هذه الاتفاقية أيضاً في إطار تطوير وتحسين الأداء ضمن استكمال النمو والتوسع الاستراتيجي في السوق المصري عبر الاستمرار في تكثيف أعمال الاستكشاف وتنمية الحقول وإصلاح الآبار لزيادة إنتاج حقول بترول خليج السويس.

كانت «دراجون أويل» أعلنت عن كشف بترولي جديد لها في خليج السويس في مصر، بحجم احتياطيات تقديرية بنحو 100 مليون برميل، ويعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس في 20 عاماً.

ويعتبر الحقل النفطي الجديد أول اكتشاف لشركة «دراجون أويل» منذ أن أصبحت لاعباً فاعلاً في قطاع البترول في مصر، بعد أن استحوذت على 100% من أصول شركة «بي بي» البريطانية في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس. ومن المنتظر أن يتم إضافة الحقل إلى محفظة شركة بترول خليج السويس (جابكو).

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