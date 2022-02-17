ياس باي ووترفرنت تطلق فعالية «عطلة نهاية الأسبوع» مع عروض وتجارب متنوعة ابتداءً من 18 فبراير

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت الواجهة البحرية في «ياس باي»، الوجهة العصرية للطعام والترفيه في العاصمة أبوظبي، الفعالية الأسبوعية «عطلة نهاية الأسبوع في ذا ووترفرنت»، والتي ستتميز بالعديد من العروض الموسيقية والفعاليات الترفيهية الخارجية، بدايةً من الجمعة 18 فبراير، والتي ستعم خلالها الأجواء الاحتفالية المفعمة بالحياة والحيوية في أرجاء الواجهة كل نهاية أسبوع، اعتباراً من الساعة 5:30 مساءً، وحتى وقت متأخر من الليل.

وإلى جانب المجموعة الواسعة من خيارات الطعام ومرافق الترفيه العالمية، التي تحتضنها الواجهة البحرية في ياس باي، سيستمتع الزوار بباقة متنوعة من الأمسيات الموسيقية الحية، والعروض الترفيهية، والأجواء الاحتفالية المميزة، والمناسبة لمختلف الأذواق، والتي ستنظم في نهاية كل أسبوع، على طول ممشى الواجهة البحرية في «ياس باي».

وستتنوع الفعاليات التي تستضيفها الواجهة، لتضم العديد من العروض الموسيقية الاستثنائية، كالعزف الإيقاعي اليدوي على الآلات الموسيقية المختلفة المصنوعة من صفائح معدنية، والعزف على الغيتار، في حين سيستمتع محبو الموسيقى الكلاسيكية، بأعذب الألحان على آلات الكمان والتشيلو والقيثارة، لتأخذهم في رحلة ملهمة إلى عالم الفن الساحر. كما سيقدم عدد من العازفين والمغنين، أجمل الأنغام والأغاني العالمية، في حين ستصدح أوتار الغيتار الكهربائي، بأجمل الإيقاعات في مواقع أخرى من الواجهة.

ودعت الواجهة البحرية في ياس باي، الزوار للاستمتاع بالمجموعة المتنوعة من الفعاليات والعروض الترفيهية كل نهاية أسبوع، بداية من الساعة 5:30 مساءً، وحتى وقت متأخر من الليل، وحثتهم على التقاط أجمل الصور والفيديوهات لهذه التجربة المميزة، ومشاركتها على موقع إنستغرام، باستخدام #YBWaterfrontWeekends، لفرصة المشاركة في القصص المصورة للواجهة البحرية في ياس باي، على خاصية القصص لموقع إنستغرام.

وتتميز الواجهة البحرية في ياس باي، بمجموعة واسعة من مفاهيم الطعام، ومرافق الترفيه الدولية، التي تضم أكثر من 12 مطعماً ومقهى متنوعاً، كما تضم رصيفاً بحرياً (Pier71)، وممشى بطول 3 كيلومترات، بالإضافة إلى الاتحاد أرينا، أول أرينا داخلية متعددة الأغراض في أبوظبي، وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس.

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